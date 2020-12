Sandra Mummert und ihre Mitstreiter nehmen Hunde so lange bei sich zu Hause auf, bis diese vermittelt worden sind. Foto: Lenhardt

Von Stefan Kern

Schwetzingen. Die gute Nachricht zuerst: Auf den Tierschutzverein Schwetzingen und Umgebung hat sich die Corona-Pandemie bislang noch nicht gravierend ausgewirkt. "Klar, alles ist etwas schwieriger geworden", sagt Sandra Mummert, die Erste Vorsitzende. Und es werde auch deutlich weniger gespendet. Insgesamt befinde sich der Verein aber noch "einigermaßen im grünen Bereich".

Doch das könnte sich bald ändern. Von der gestiegenen Nachfrage nach Haustieren merke man bisher zwar kaum etwas, so Mummert. Andererseits hätten die Menschen gerade jetzt Zeit, so könnte ein Tier aufgrund stark eingeschränkter Kontakte ein Segen sein. Irgendwann aber sei die Pandemie überwunden, dann kehre allmählich wieder Normalität ein.

Spätestens dann werde sich zeigen, ob die neuen Besitzer von Bello, Minka und Co. noch Zeit und Lust hätten, sich mit ihren Haustieren zu beschäftigen. "Bei einem Hund können das gut und gerne zwei bis drei Stunden pro Tag sein", sagt Mummert. Die Befürchtung, dass im kommenden Jahr vermehrt Tiere ausgesetzt werden könnten, ist nach Einschätzung der Vereinschefin jedenfalls nicht von der Hand zu weisen.

Derzeit beaufsichtigen Mummert und ihre Mitstreiter 15 Katzen in einer Auffangstation. Wesentlich mehr als sonst müssen sich die Vereinsmitglieder um Kaninchen kümmern, 35 sind es im Moment. Warum es so viele sind, weiß Mummert nicht. "Manche werden abgegeben, einige aber auch ausgesetzt – und das mehr als üblich." Viele Kaninchen hätten eine Zahnfehlstellung, die ein Tierarzt aber schnell beheben könne.

Insgesamt 15 Katzen betreut der Tierschutzverein Schwetzingen und Umgebung derzeit in seiner Auffangstation. Foto: Lenhardt

Ebenfalls gestiegen ist die Zahl der Igel, die von den Mitgliedern aufgepäppelt werden. Gegenwärtig betreuen sie sechs Stachelpelze. Die Betreuung der Hunde organisiert der Verein dezentral. Die Tiere werden von Mitgliedern aufgenommen, bis sie vermittelt worden sind. Der Verein sucht händeringend nach weiteren Menschen, die bereit sind, einen Hund vorübergehend in Obhut zu nehmen. Besichtigungstermine sind in Corona-Zeiten nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. "Spontan vorbeikommen, das geht nicht mehr", erklärt Mummert.

Dass viele Menschen sich ein Leben mit Tier vorstellen können, spürten vor allem die Züchter in der Region. Der Wunsch nach einem Hund oder einer Katze sei momentan ziemlich groß und befeuere die Nachfrage. "Auf den ersten Blick ist das natürlich erfreulich", sagt Mummert.

Wenn Frauchen und Herrchen aber Alltag und Beruf nicht mehr vereinbaren könnten, gehe dies meist zulasten ihrer Schützlinge. Für Mummert wäre es ein tragischer Nebeneffekt von Corona, wenn sich die Lebensumstände der Tiere nach der Pandemie verschlechterten.

Finanziell steht der Verein im Gegensatz zu vielen anderen bundesweit recht gut da. Im Frühjahr habe man über den Landesverband eine kleine Unterstützung erhalten, was helfe, so Mummert. Aber "ewig" halte der Verein ohne Veranstaltungen zur Spendenakquise nicht durch. Die Tierschützer leben noch von Rücklagen, die allerdings wegschmelzen wie der Schnee unter der Sonne. Das Fundament bilde das große Engagement der ehrenamtlichen Helfer, betont Mummert. "Ohne sie würde im Tierschutzverein nichts gehen."

Gerade wurde bekannt, dass das Bundesministerium für Umwelt und Naturschutz den deutschen Tierheimen mit insgesamt fünf Millionen Euro unter die Arme greifen will. Die Hilfe komme aber erst 2021 an, sagt Mummert, und was das genau für den Verein bedeutet, sei noch unklar. Ein klassisches und immer wiederkehrendes Thema sind Tiere als Weihnachtsgeschenke. Mummert hält dies für keine gute Idee. "Dafür geht ein Haustier einfach mit zu viel Verantwortung einher."

Vielmehr müsse die Entscheidung immer wohlüberlegt sein, wofür sich die Weihnachtszeit nicht eigne. "Deshalb stellen wir die Vermittlung von Tieren rund ums Fest auch ein", so Mummert.

Info: www.tierschutzverein-schwetzingen.de