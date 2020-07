Von Volker Knab

Schwetzingen. Ganz ausfallen muss er nicht, der Kultursommer 2020 in Schwetzingen. Dank der Unterstützung der Stadt werden trotz der Auflagen zur Eindämmung der Corona-Pandemie wieder Open-Air-Aufführungen im Schlossgarten möglich sein. Nachdem das Land Baden-Württemberg einen Förderantrag des Theaters am Puls abgelehnt hatte, stand das Vorhaben kurz vor der Absage. Doch nun kommen insgesamt sieben Stücke zur Aufführung. Die erste Vorstellung ist bereits ausverkauft.

Der Kultursommer trägt den Titel "Bühne im Park". Diese steht im Seepferdchengarten vor insgesamt 90 Sitzplätzen. Bei Regen werden die Stücke in den Mozartsaal verlegt. Für die erste Aufführung am kommenden Samstag, 11. Juli, gibt es jedoch keine Tickets mehr. "Kurz nach Beginn des Kartenverkaufs am Wochenende über das Internet war schon alles ausverkauft", erläutert Jörg Mohr, Intendant des Theaters am Puls.

Gezeigt wird auch „Iwwer die Brick“, eine Hommage an Joy Fleming. Foto: Lenhardt

Nachdem der Förderantrag für die Landesausschreibung "Kultursommer 2020" abgelehnt worden war, stand das Sommertheater in Schwetzingen auf der Kippe. Doch die Stadt sprang in die Bresche. Nun werde auch das Land Baden-Württemberg das Sommertheater mit 10.000 Euro unterstützen, berichtet Oberbürgermeister René Pöltl. Damit reduziert sich auch wieder der Zuschuss seitens der Stadt. "Ich rechne jetzt mit 13.000 bis 14.000 Euro", so Pöltl.

Ursprünglich hatte der Rathauschef für die geplante Freiluft-Theaterreihe 20.000 Euro als Deckungskosten zugesagt. Er wolle die Präsenz des Theaters in der Stadt gewährleisten, und der Gemeinderat stehe hinter dieser Entscheidung. "Jetzt gibt es die Chance für Theateraufführungen in einer einmaligen Kulisse", erklärte Pöltl erfreut. "Die Künstler sind in einer ganz, ganz schwierigen Situation. Sie brauchen unsere Unterstützung", so der Oberbürgermeister.

Auch im Bereich Popmusik kann sich der Verwaltungschef einen ähnlichen finanziellen Zuschuss seitens der Stadt vorstellen. Unterstützung erfährt das kleine Theater-Festival auch durch die in Schwetzingen ansässige Eventfirma Wivent Schwetzingen. Die Tontechnik beispielsweise spielt bei einer Open-Air-Aufführung eine nicht zu unterschätzende Rolle.

Zu der Zusammenarbeit kam es, weil sich die Akteure hinter den Kulissen derzeit in einer ähnlichen Situation befinden wie die darstellenden Künstler. Denn aufgrund der Corona-Krise dürfen viele Veranstaltungen mit Publikum nicht mehr stattfinden. "Was dabei unterm Strich für uns finanziell herauskommt, sehen wir am Ende", erklärte Andrea Wilhelm von Wivent. Hauptsächlich gehe es darum, Kulturveranstaltungen in die Stadt zurückzubringen.

Dass die erste Aufführung bereits ausverkauft ist, könnte auch am Freundeskreis des Theater am Puls liegen. Der zähle inzwischen mehr als 200 Mitglieder, erklärte der Vorsitzende, Walter Imhof. Viele Mitglieder hätten sich nach Bekanntwerden der Veranstaltungsreihe sofort eine Karte geholt. "Eine lange Pause ist nicht gut für ein kleines Theater wie unseres", betonte Imhoff. Als weiterer Kooperationspartner für das kleine Festival fungiert das Schloss Schwetzingen. "Jetzt könnte es eines der schönsten Sommertheater werden, dank dieser großartigen Kulisse", erklärt Intendant Mohr.

Das Programm spannt einen weiten Bogen und reicht vom Improvisations- über das Kindertheater, ein Live-Hörspiel und eine Komödie bis hin zum Solokonzert und einem Musical. Das Live-Hörspiel sei eine "szenische Lesung mit Sound", erklärt Mohr. Das Kinderstück musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden und wird nun in das Sommer-Open-Air-Programm integriert.

Das Improvisationstheater "Männerschupfen", am 11. Juli, ist bereits ausverkauft. Im weiteren Programm folgt die Komödie "Die Wunderübung" von Daniel Glattauer am Samstag, 18. Juli. "Der Kontrabass" von Patrick Süskind kommt am Samstag, 25. Juli, zur Aufführung. Das Kinderstück "Albin und Lila" ab vier Jahre wird am Sonntag, 26. Juli, gezeigt und beginnt bereits um 15 Uhr. Alle anderen Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr. Das Hörspiel "Hamlet Live" ist am Samstag, 1. August, zu erleben. Das Solokonzert von André Headicke mit dem Titel "Dick im Geschäft" kann man am Freitag, 7. August, anhören. Mit der Joy-Fleming-Revue "Iwwa die Brick", eine Hommage von Nicki Neiss, endet das Programm am Samstag, 15. August.