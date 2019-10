Hermann Hesses Roman "Der Steppenwolf" ist keine leichte Kost. Michael Hecht (l.) verkörpert eindrucksvoll den Protagonisten und verkappten Bourgeois Harry Haller, der vergeblich versucht, der Bürgerlichkeit zu entfliehen. Am Ende muss er doch einsehen, dass die Welt bürgerlich ist. Foto: Lenhardt

Von Rolf Kienle

Schwetzingen. Lachen und Tanzen - das ist es, was dem einsamen Wolf fehlt. Völlig orientierungs- und beziehungslos hat sich Harry Haller, ein verkappter Bourgeois, der sich als Steppenwolf fühlt, in einem möblierten Zimmer niedergelassen. Kurz vor seinem 50. Geburtstag stößt er auf Menschen, die sich ihm trotz aller Widrigkeiten annehmen.

Denn Harry Haller ist ein Neurotiker, der für sich den Weg des Suizids wählt, um der verhassten Bürgerlichkeit zu entfliehen. Wenn er denn den Mut dazu hätte. Einer, der eigentlich allen auf die Nerven geht. Doch mit den neuen Menschen warten angenehme Überraschungen auf ihn: Die Prostituierten Hermine und Maria, der Foxtrott, das Lachen. Vergnügen wird seine neue Überlebensstrategie. Endlich kommt er dem Wunsch näher, dazuzugehören. Und am Ende muss Haller doch akzeptieren, dass die Welt bürgerlich ist.

Foto: Lenhardt

Hermann Hesses "Steppenwolf" ist keine leichte Kost, vielmehr von ziemlich komplexer Struktur. Nichts, was sich in einer Stunde erklären lassen würde. Man kann sogar fragen, ob man den Hesse-Roman überhaupt auf die Bühne bringen muss. Man kann! Aber: Gut zweieinhalb Stunden braucht Regisseur Joerg Mohr, um die Geschichte Harry Hallers zu erzählen - und er hinterlässt ein verunsichertes Publikum. Zu dicht sind die Bezüge zu Goethes "Faust" und zur Neuzeit, zu geballt die Bilder. Vor allem die zweite Hälfte gerät zu kompliziert. Er hat seinem "Steppenwolf" so viel Spiel und Symbolik mitgegeben, dass es die Komplexität der Handlung nicht gerade transparenter macht.

Hermann Hesses "Steppenwolf" erschien 1927 wenige Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Der Roman greift die politische und gesellschaftliche Zerrissenheit jener unsicheren und widersprüchlichen Zeit auf - samt der Entwicklung hin zu einer Massenkultur. Erstmals machen sich damals amerikanische Einflüsse bemerkbar. Den Menschen fehlt Orientierung. Stattdessen flüchten sie sich wie Harry Haller ins Vergnügen. Manches ließe sich auch auf die 60er-Jahre oder ins Heute übertragen. Die Parallelen sind bei Hesse freilich nicht beabsichtigt, aber überdeutlich. Und Regisseur Joerg Mohr arbeitet sie heraus. Mal kommen Smartphones ins Spiel, mal wird zu Techno getanzt.

Der Stoff, den Joerg Mohr anpackt, macht klar, dass sich Dinge wie die Suche nach dem Sinn wiederholen können. Oder immer wieder gleich bleiben. Man könnte sogar noch weiter gehen und fragen, ob sich denn in den letzten 100 Jahren gar nichts verändert hat. Oder: Sind wir nicht alle ein bisschen Harry Haller?

Mohr hat ein Händchen für seine Schauspieler und die richtige Rollenbesetzung. Die Figur des Harry Haller ist geradezu perfekt besetzt. Michael Hecht, der mehrfach in Schwetzingen auftrat - zuletzt in "Faust" - gibt den Neurotiker mit beneidenswerter Leichtigkeit und Präzision. Er schafft mühelos den Spagat der verschiedenen Identitäten seiner Figur. Mehr noch: Man nimmt ihm die Zerrissenheit des "Steppenwolfs" ab. Besser kann man sie nicht zeigen.

Die Rolle des Vermieters spielt eindrucksvoll Hartmut Lehnert, den die Freunde des Theaters unter anderem aus Ibsens "Volksfeind" kennen. Ein Typ, den man einfach mögen muss. Schon für diese beiden Schauspieler lohnt sich der Theaterbesuch.

Gerold Welch spielt sehr differenziert die Prostituierte Hermine, Lisa Pelligrinon ganz wunderbar deren Kollegin Maria. Großartig auch Sophia Brocker und Nikolas Weber. Die Musik kommt von Cordula Hamacher und Caroline Werkle. Das Bühnenbild überrascht durch seine klare Zurückhaltung. Da lenkt nichts von der Handlung ab. Ein Podest mit Rahmen ist Zimmer, Bett, Tanzfläche und mehr.

Info: Die nächste Aufführung von "Der Steppenwolf" folgt am Samstag, 19. Oktober, 20 Uhr, im Theater am Puls.