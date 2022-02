Von Marion Gottlob

Schwetzingen. Wer exzellente Kinder- und Erwachsenen-Darsteller auf der Bühne erleben möchte, dem sei das Schwetzinger Theater am Puls ans Herz gelegt. Unter der Regie von Joerg Steve Mohr werden Kinder zu gleichberechtigten Partnern ihrer Profi-Kollegen – und zwar in Stücken für Kinder wie für Erwachsene. Der Theater-Gründer und Theater-Pädagoge erklärt: "Ich nehme die Kinder so ernst wie die Erwachsenen, ich begegne ihnen mit dem gleichen Respekt. Und das motiviert sie."

Mohr fand zur Begeisterung für das Schauspiel über das Heidelberger Schul-Theater. Er ist in der Stadt am Neckar geboren und aufgewachsen. Auf der Internationalen Gesamtschule hat er in der Theater-AG mitgewirkt, beispielsweise in Stücken wie "Kein Krieg in Troja" oder "Die Physiker". Er sagt: "Mir macht es Spaß, in andere Rollen zu schlüpfen, mir ist das Miteinander wichtig."

Gerne hätte er eine Schauspiel-Ausbildung gemacht, doch sein Vater hatte Bedenken: "Lern erst mal was Anständiges." So machte Joerg Mohr eine Schreinerausbildung und nahm privaten Schauspiel- und Gesangsunterricht, unter anderem bei dem Charakter-Darsteller Rainer Kleinstück und bei der Heidelberger Gesangspädagogin und Musikerin Carola Cribari. Mit der Cribari-Produktion "Sounds of Music" stand er in der Heidelberger Stadthalle auf der Bühne. "Es ist mir egal, ob ich vor 50 Menschen oder in der ausverkauften Stadthalle spiele", betont der Theater-Mann.

Nach der Schreiner-Lehre machte er seinen Zivildienst bei den Mannheimer Johannitern. Durch einen Zufall musste er nach kurzer Zeit die Leitung der Abteilung für die Ausbildung von Erst- und Betriebshelfern übernehmen: "Ich stand vor 60 Gymnasiallehrern genauso wie vor Mitarbeitern der BASF, um sie in die Herz-Lungen-Wiederbelebung einzuweisen." Er gibt offen zu: "Ich hatte Angst. Aber es war gleichzeitig toll, Verantwortung zu übernehmen."

Parallel gründete Mohr im Pfaffengrund an der damaligen Stephanus-Gemeinde die Theatergruppe "Stephge". Mit seinem Ensemble mit Teilnehmern zwischen elf und 21 Jahren brachte er jedes Jahr eine Produktion auf die Bühne. Oft standen täglich Proben auf dem Plan. "Wir wurden zu einer Familie", stellt er fest. Mit dem Lkw tourte die Gruppe durch die Region und trat unter anderem in der Rudolf-Wild-Halle in Eppelheim auf. Zu sehen waren zum Beispiel "Momo", "Faust", "Die Räuber" und auch Musicals wie "Linie1" oder "Das Dschungelbuch." Mohr sagt: "Es war alles sehr professionell, alle waren stolz."

Nach der Lehre machte Mohr das Fachabitur und studierte dann "Sozialpädagogik": Jeden Werktag stand er um 3 Uhr in der Früh auf, jobbte von 4 bis 7 Uhr und verlud Pakete, anschließend war er an der Uni, und am Abend probte er mit seinen Stepghes. "Wenn man jung ist, dann kann man vieles", merkt er an. Außerdem war er parallel in Theater-Produktionen zu sehen, so unter anderem in "Messer in Hennen" unter der Regie seines Lehrers Kleinstück im Karlstorbahnhof.

Nach dem Studium arbeitete Mohr in der Klinik für Psychiatrie in Heppenheim. Er hatte nie Angst vor seelischen Erkrankungen. Er sagt: "Eine psychiatrische Erkrankung kann jeden von uns treffen." Er lernte viel von den Patienten mit ihren Biografien und sollte später von diesen Erfahrungen in seinem Theaterleben profitieren. Es folgten Stationen in der Schulsozialarbeit in Heidelberg wie auch in Schwetzingen.

So war der Sozialpädagoge auch mehrere Jahre an der Schwetzinger Hilda-Werk- und Realschule unter Rektorin und inzwischen Bestseller-Autorin Florence Brokowski-Shekete tätig. In der Spargelstadt gestaltete er mehrmals die "Schillernden Wochen" mit Schiller-Stücken. Heute ist Joerg Mohr als Theaterpädagoge an den Schulen der Stadt Schwetzingen tätig.

Schon vor mehr als 15 Jahren ergab sich eine große Chance: Mit einem Team verwandelte Mohr die Halle in der Marstallstraße 51 in ein Theater: Der Putz musste per Hand entfernt werden, und die Elektrik wurde neu verlegt. Das Foyer mit Tresen entstand genauso wie der Zuschauerraum für 99 Gäste mit Bühne. Schritt für Schritt verwandelte sich ein Mix aus Abfall- und Lagerraum in das professionelle Theater am Puls (TAP). Die Eröffnung im Jahr 2006 wurde mit der Uraufführung des Musicals "Der Duft der Kastanie" gefeiert. Das TAP erlebte eine Erfolgsgeschichte. Für die Produktionen konnte Mohr Schauspieler aus dem ganzen deutschsprachigen Raum gewinnen. Vor der Corona-Pandemie hatte das TAP eine Auslastung von über 90 Prozent. Mit dem ersten Shutdown wurde diese Erfolgsgeschichte zum Stillstand gebracht.

Mohr probte weiter mit seinen Teams. Er sagt: "Das war ich meinen Schauspielern schuldig. Wir haben für jedes Stück auf unserem Spielplan Premiere gefeiert - ohne Zuschauer." Die Mühe war nicht ganz vergeblich, das TAP konnte später im Schlossgarten von Schwetzingen sein Sommertheater aufführen. Inzwischen sind Aufführungen im TAP wieder möglich. Zu sehen ist unter anderem "Pinocchio", "Der Steppenwolf" und "Fettes Schwein" oder "Hamlet".

Im Moment laufen die Proben für die musikalische Komödie "Eine Frau, die weiß, was sie will" von Oscar Straus. Das Duo Christine Rothacker und André Haedicke übernimmt sämtliche Rollen. Am Klavier sitzt Daniel Prandl (Premiere ist am 18. Februar). Mohr sagt: "Kultur ist genauso wichtig wie Wasser und Brot. Ich wünsche mir, dass die Menschen das Theater mit seiner Vielfalt und Präsenz wieder neu entdecken. Wir sind dabei."