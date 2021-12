Von Marion Gottlob

Schwetzingen.Die Zuverlässigkeit ist ein wichtiger Punkt. Das betont die Pädagogin und Sozialtherapeutin Ute Wolfsdorf wieder und wieder, wenn es um die Beratung von Menschen mit Alkohol- und anderen Suchtproblemen geht. Seit fast 30 Jahren gibt es nun die agj-Suchtberatung in Schwetzingen. Beraterin Wolfsdorf ist von Anfang an dabei: "Wir gehören zu den wenigen sozialen Einrichtungen, die an den Werktagen zwischen Weihnachten und Dreikönig besetzt sind. Menschen mit Suchtproblemen oder ihre Angehörigen können zu den Sprechzeiten jederzeit anrufen." Weiterer Berater ist Marco Eichelsheimer. Gemeinsam haben sie mit ihren Klienten rund 400 Beratungen pro Jahr.

Das Weihnachtsfest soll ein Fest der Liebe sein. Das zeigt die Werbung. Ute Wolfsdorf lächelt: "Wir sehen in den Spots Familien mit Großeltern, Eltern, Kindern und oft mit Hund – ohne Sorgen. Doch dieses Bild entspricht nur selten der modernen Realität. Da gibt es manchmal weder Großeltern, Kinder oder Hund und auch keinen Braten." Die Differenz zwischen Anspruch des Festes und Wirklichkeit kann vielen Menschen zu schaffen machen, aber Betroffenen mit einer Suchtproblematik besonders.

Wolfsdorf deutet die Schwierigkeiten an: "Wenn jemand das ganze Jahr allein ist, dann ist man meist auch an Weihnachten allein. Es kann vorkommen, dass sich die Betroffenen dann an den Festtagen sinnlos betrinken." Dazu kommt: Wer sich an 364 Tagen im Jahr betrinkt – warum sollten sie oder er an Heiligabend eine Ausnahme machen? Damit ist auch die Problematik in Familien beschrieben. "Wenn der Mann oder die Frau sich regelmäßig betrinken oder Drogen nehmen, dann tun sie es auch an den Festtagen. Es gibt zunächst keinen Grund, darauf zu verzichten. Außerdem wäre so ein Verzicht schwierig", so Wolfsdorf. Sie hat schon eine Familie besucht, in der die Mutter betrunken auf dem Sofa lag und die drei Kinder versucht haben, sich etwas zu essen zuzubereiten. Später machte die Mutter den Entzug und wurde abstinent.

Ute Wolfsdorf. Foto: Lenhardt

Zu der Suchtproblematik kommen oft Geld-Probleme: Die Wohnungen für Familien mit wenig Geld sind meist eng und teuer, so die Beobachtung von Wolfsdorf. In der Enge kommt es leichter zu Konflikten. Strittige Themen werden an Weihnachten akut, wenn es Zeit zum Nachdenken gibt. Es wird vielleicht klar, dass das Geld statt für Geschenke zum Beispiel für Alkohol ausgegeben wurde. Es gibt Vorwürfe und Streit, während die Kinder weinen.

Problematisch sind normalerweise auch Weihnachtsfeiern, bei denen viel Alkohol konsumiert wird. Die betrieblichen Feiern fallen in diesem Jahr meist infolge der Corona-Krise aus. Aber auch auf Familien-Treffen herrscht oft ein sanfter Zwang zum Alkohol-Trinken. "Gerade wenn es in der Familie Mitglieder gibt, die viel Alkohol trinken, wird der Verzicht auf Alkohol nur schwer akzeptiert", so Wolfsdorf. Einige Klienten, die inzwischen abstinent sind, sagen deshalb nun Weihnachtstreffen mit Verwandten vorsichtshalber einfach ab, um ein Rückfall-Risiko zu vermeiden.

Kommt es an Weihnachten tatsächlich zu Auseinandersetzungen, so entschließen sich Betroffene oder Partner manchmal zu einem Anruf bei der Suchtberatung. Zuallererst brauchen die Anrufer ein offenes Ohr. Bei Gefahr einer Alkoholvergiftung oder eines Selbstmords gibt es den Rat, sich an das Psychiatrische Zentrum Wiesloch zu wenden. "Im Notfall werden dort Patienten jederzeit aufgenommen", so Wolfsdorf.

Ansonsten bietet sie Betroffenen und Angehörigen einen Termin für eine ausführliche Beratung nach den Festtagen an. Dann erklärt sie die weiteren Schritte: Bei einer Alkoholabhängigkeit gibt es zuerst die körperliche Entgiftung, die wegen der Gefahr von Krampfanfällen im Krankenhaus stattfinden sollte. Danach gibt es die Hilfe der Psychiatrischen Tagesklinik an der GRN-Klinik oder eine Entwöhnungstherapie in einer Suchtklinik. "Wir helfen gerne bei den Anträgen und begleiten die Betroffenen in der Nachsorge", so Wolfsdorf. Doch am wichtigsten ist der erste Schritt: der Anruf bei den Beratern. Stefan Heizmann, Leiter der Heidelberger agj-Suchtberatungsstelle mit der Außenstelle Schwetzingen, sagt: "Dann wollen wir da sein, auch zwischen den Feiertagen."

Info: Die agj-Suchtberatung in Schwetzingen ist erreichbar von Montag bis Freitag, jeweils von 9 bis 13 Uhr; Telefon: 0 62 02 / 85 93 58-0 oder E-Mail: suchtberatung-schwetzingen@agj-freiburg.de. Hier kann man zusätzlich individuelle Termine außerhalb dieser Zeiten vereinbaren.