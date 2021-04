Von Rolf Kienle

Schwetzingen. Spargel ist kalorienarm, enthält viele Mineralstoffe wie Kalium, Kalzium und Magnesium und die Vitamine C, E und B. Und man kann ihm zahllose und immer wieder neue Variationen abgewinnen. Daniel Schimkowitsch, der am Samstag beim offiziellen Spargelanstich symbolisch das erste königliche Gemüse der Saison aus der Erde holte, gehört zu den kreativen Köchen, die den Spargel stets neu in Szene setzen können. Auf dem Spargelacker der Familie Schäufele gab er eine Kostprobe seines Könnens und seines Restaurants, dem Deidesheimer L.A. Jordan.

Ein japanisches Spargel-Gazpacho, Ceviche von Spargel und Langostinos, blanchierten Spargel mit grünem Chili und karamellisierten Spargel mit Wagyu-Rind und Ponzu-Sauce zauberte Schimkowitsch auf die Teller. Große, deutlich asiatisch angehauchte Küche.

Auch der Sternekoch hat wie sämtliche Vorgänger bisher viel Spargel verarbeitet, aber nie selbst Spargel gestochen. Daher brauchte er sachkundige Unterstützung durch die Spargelkönigin. Anna I., im langen blauen Kleid und in Gummistiefeln, bereitete ihm den Spargel so weit vor, dass Schimkowitsch nur noch zuzustechen brauchte. Der Mann machte gute Figur. Die beiden Exemplare, die er zielsicher stach und aus der sandigen Erde hob, konnten sich sehen lassen: Schön gerade und lang genug.

Für Anna Schuhmacher, die bereits Ende Januar vergangenen Jahres zur neuen Königin Anna I. gekürt wurde, war der nicht-öffentliche Spargelanstich vom Samstag der erste offizielle Termin in Sachen Spargel. Als Prinzessin war sie zwar häufiger unterwegs und hat "mehr erlebt als jetzt als Königin", wie sie sagt. Was in diesem Jahr auf sie zukommen könnte, kann sie selbst noch nicht sagen – außer, dass sie gerade kurz vor den Prüfungen als Augenoptikerin steht. Aber das hat mit ihrer Amtszeit ja nichts zu tun, deren Gestaltung auch die Corona-Entwicklung vorgibt.

Oberbürgermeister René Pöltl hatte sich den Spargelanstich ebenfalls anders vorgestellt. Mit Publikum vor allem. "Das wäre ein besonderes Ereignis geworden." Schließlich haben die Veranstaltung und der Spargel in Schwetzingen eine lange Tradition. Nachdem der Anstich schon im vergangenen Jahr ausfallen musste, wäre der Neustart mit Besuchern jetzt willkommen gewesen. Aber es sollte anders sein.

Pöltl ist stolz auf die Geschichte des Spargels, das Markenzeichen der Region, und vor allem darauf, dass die Schwetzinger Spargelbauern ausnahmslos auf Folienanbau verzichten und damit der Nachhaltigkeit hohe Bedeutung beimessen. Was die Erntezeit angeht, müsse man sich einfach nach der Witterung richten. "Spargel ist ein Naturprodukt. Er wächst, wann er wächst." Das tut er in dieser Saison bisher mit einer gewissen Ladehemmung, er kommt erst langsam in Fahrt.

"Die Nächte sind noch zu kalt", erklärt Sonia Schäufele. Aber die fünf rumänischen Erntehelfer sind da und stechen seit einer Woche. Drei Hektar Spargelacker haben die Schäufeles. Auf Werbung verzichten sie bislang noch, weil die Mengen zu gering sind und die Ernte komplett an die Stammkundschaft des Hofes im Forst, gleich hinter dem Schwetzinger Schlossgarten geht. Dort selbst bauen sie aber keinen Spargel an, weil der Boden nicht geeignet ist. Die Ernte kommt vom Allmendsand, ein paar Kilometer westlich davon. Auch Daniel Schimkowitsch bezieht seinen Spargel aus Schwetzingen, wie er sagt. Er verarbeitet Spargel freilich "nicht nur klassisch". Es darf gern thailändisch oder japanisch sein, wie er am Samstag zeigte.

Schimkowitsch, dessen Küche seit zehn Jahren mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wird, galt den Gourmetkritikern anfangs wohl als "junger Wilder", der sich inzwischen aber zum prägenden Koch mit einer eigenen kulinarischen Handschrift entwickelt hat; "auf das Wesentliche konzentriert, intelligent durchstrukturiert und mit Mut zu raffinierter Würze", wie es auch beim Gault&Millau heißt. Den ersten Stern erhielt er, als er gerade mal 26 Jahre alt war. Das war in München. Seit 2014 kocht er im Deidesheimer L.A. Jordan, das sich zu den 42 besten Restaurants in Deutschlands zählen darf.