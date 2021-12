Von Marion Gottlob

Schwetzingen. Auch in diesem Jahr will die Notgemeinschaft der Stadt Schwetzingen wieder bedürftigen Bürgerinnen und Bürgern zur Weihnachtszeit helfen. Oberbürgermeister René Pöltl spricht im Interview über das Engagement.

Herr Pöltl, wie erleben Sie Armut?

Ich erlebe Armut zum Beispiel, wenn ich ältere Menschen an Geburtstagen oder vor Weihnachten besuche und die teilweise einsam und mit kleiner Rente zu Hause leben. Ich habe eine recht klare Vorstellung, was Armut in einer an sich reichen Gesellschaft bedeutet. Das kann schon sehr bedrückend sein. Als OB freue ich mich immer wieder, auf den Notgroschen zurückgreifen zu können.

Wann und mit welchem Ziel wurde die Notgemeinschaft gegründet?

Die Schwetzinger Notgemeinschaft wurde 1957 nach dem Mannheimer Vorbild von dem damaligen Stadtrat Franz Pitsch gegründet. Der Gemeinderat beschloss, keine Glückwunschadressen zu Weihnachten mehr zu versenden und die eingesparten 150 Mark an bedürftige Menschen auszugeben. Zugleich wurde ein Spendenaufruf an die Schwetzinger Firmen und Bevölkerung gestartet. Dieser lautete: "Helft helfen!" Die Spendenbereitschaft war von Anfang an hoch. Leider kann man nicht sagen, wie viel Geld seither verteilt wurde. Es dürften aber über die Jahrzehnte einige Hunderttausend Euro sein.

Hat sich die Not im Laufe der Jahre verändert?

Grundsätzlich ist der Bedarf an Unterstützung durch die Notgemeinschaft in den vergangenen Jahren eher gestiegen, da mehr Menschen staatliche Unterstützung erhalten oder knapp bei Kasse sind, etwa Alleinerziehende. Die gestiegenen Mietpreise und Lebenshaltungskosten haben dazu beigetragen. Sicher war aber die Not im Jahr 1957 mit den Nachwirkungen des Zweiten Weltkriegs und der großen Krisen der ersten Jahrhunderthälfte auch sehr groß.

Wie groß war die Not vor der Corona-Krise?

Es gab schon immer einen Bedarf in besonderen Notsituationen. Ein typischer Fall ist eine alleinerziehende Mutter, deren Waschmaschine sofort ersetzt werden muss und bei der das Zuwarten auf staatliche Leistungen zu lange dauert. Oder Kosten wegen eines Wohnungsschadens, der nicht versichert ist. Oder besondere Umzugskosten. Corona hat diese Notsituationen durchaus verschärft.

Können Sie weitere Beispiele für eine Unterstützung nennen?

2021 konnte einer Dame geholfen werden, die eine Erwerbsunfähigkeitsrente erhält und auf Minijob-Basis in der Gastronomie arbeitet. Aufgrund der Corona-Pandemie und den Schließungen der Lokale während des Lockdowns hatte sie keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld oder Corona-Soforthilfe. Bis ihr Antrag auf Arbeitslosengeld genehmigt wurde, bekam sie zur Überbrückung 250 Euro ausgezahlt, damit sie sich Lebensmittel kaufen konnte. Schon im Jahr 2019 ging es um einen Mann, der eine Erwerbsunfähigkeitsrente erhält. Aufgrund des Todes seiner Eltern und einer daraus folgenden psychischen Erkrankung beantragte er weitere Leistungen beim Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis. Für die Fahrkarte nach Heidelberg wurden ihm 20 Euro ausgezahlt.

Woher kommt das Geld für die Notgemeinschaft?

Das Geld stammt ausschließlich aus Spenden, die durch Privatpersonen oder Firmen aus unterschiedlichen Anlässen erfolgen, zum Beispiel Geburtstagsfeiern oder Firmenjubiläen.

Wie hoch ist die Unterstützung durch die Notgemeinschaft?

Die Notgemeinschaft zahlt nur in besonderen Situationen, sodass es keine feste Auszahlungsgröße gibt.

Wie viele Haushalte werden jedes Jahr durch die Notgemeinschaft unterstützt?

Das kann man nicht exakt sagen. Es sind nach den Erfahrungen in den vergangenen Jahren aber immer zwischen 120 und 150 Haushalte im Jahr.

Welche Wünsche haben Sie für die Zukunft der Notgemeinschaft?

Weiterhin viele Spenden, damit wir immer in der Lage sind, auf die Not der einzelnen Menschen flexibel und angemessen zu reagieren. Mein besonderer Dank gilt hierbei den zahlreichen Privatpersonen und Firmen, die der Notgemeinschaft seit vielen Jahren Gelder zukommen lassen und damit ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger in Schwetzingen unterstützen.

Info: Spenden gehen an die Stadt Schwetzingen unter dem Stichwort "Notgemeinschaft". Die Bankverbindungen für Zuwendungen lauten: Sparkasse Heidelberg, Iban: DE 0867 2500 2000 2501 0442, oder an die Volksbank Kur- und Rheinpfalz, Iban: DE 7854 7900 0000 0506 5003.