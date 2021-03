Schwetzingen. (RNZ) Eineinhalb Wochen nach der landesweiten Öffnung von Kitas und Grundschulen bietet die Stadt Schwetzingen den Erziehern des städtischen Kindergartens "Spatzennest" sowie allen Lehrkräften der Schulen in städtischer Trägerschaft zwei kostenlose Corona-Schnelltests pro Woche an. Das Angebot gilt ab Donnerstag, 4. März. Laut der Stadtverwaltung können sich auch die in den Einrichtungen beschäftigten Hausmeister und Verwaltungskräfte testen lassen. Dazu zählen etwa die Schulsekretariate oder Erzieher in der Hortbetreuung.

Das Angebot ist freiwillig, die Tests finden vor Ort in den Einrichtungen statt. Die Stadtverwaltung hat die Schnelltests nach eigenen Angaben bereits an die Schulen ausgeliefert. Dafür arbeite man mit einem Schwetzinger Apotheker sowie einem ansässigen Hausarzt und dem Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) zusammen. "Unser Dank geht an alle beteiligten Institutionen, die geholfen haben, dieses Testangebot im Rahmen der Teststrategie des Landes so schnell gemeinsam aufzubauen", erklärt Pascal Seidel, der Leiter des Schwetzinger Ordnungsamts, in einer Mitteilung für die Öffentlichkeit.

Das Angebot gilt zunächst bis zum 31. März. Die Schnelltest-Kits hatte die Stadt nach eigenen Angaben aus der Notfallreserve des Landes angefordert.