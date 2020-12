Das Rathaus in Schwetzingen. Foto: Reinhard Lask

Schwetzingen. (RNZ) Nach dreimonatigen Gesprächen haben die Stadtverwaltung und die Wiegand Hausbau GmbH eine Lösung für ein Neubauprojekt an der Ecke zwischen Mannheimer und Werder Straße gefunden. Die Stadt beschreibt den erzielten Kompromiss als "gute städtebauliche Lösung". Insgesamt sollen dort künftig 19 barrierefreie Wohnungen mit einer Tiefgarage entstehen. Das sogenannte Stadtpalais werde auch vier altersgerechte Wohnungen in zentraler Lage beherbergen, so die Stadt.

Seit 2017 hatten sich die beiden Parteien um die Art und den Umfang der Bebauung des Grundstücks gestritten. Das führte unter anderem dazu, dass ein von der Wiegand Hausbau GmbH eingereichtes Baugesuch zurückgestellt wurde. Außerdem erließ die Stadt eine Veränderungssperre und der Gemeinderat beschloss den Bebauungsplan "Quartier XXIV".

Nach Angaben der Stadtverwaltung gab es mehrere Gespräche unter der Leitung von Bürgermeister Matthias Steffan mit allen Beteiligten. Kurz vor Weihnachten sei es der Stadt und dem Investor dann gelungen, in einem städtebaulichen Vertrag alle gegenseitigen Interessen zu vereinbaren. Damit sei gesichert, dass der Bauantrag die Vorgaben des Bebauungplans "Quartier XXIV" sowie die Vorgaben der städtischen Gestaltungssatzung einhält.

Die Bebauung des Grundstücks zwischen der Mannheimer Straße und der Werderstraße soll unter Berücksichtigung seiner stadtbildlichen Lage "hochwertig und harmonisch mit den vorhandenen Gebäuden" erfolgen, so die Verwaltung. "Wir haben hierzu einen hochwertigen und stadtgestalterisch wertvollen Neubau entwickelt und freuen uns schon jetzt auf den Baubeginn ab März des kommenden Jahres", erklärt Rainer Wiegand, Geschäftsführer der Wiegand Hausbau GmbH. Auch aus Sicht der Stadt könnten sich die Ergebnisse sehen lassen, meint Bürgermeister Steffan. Er ist sich sicher, dass die Umsetzung dieser Pläne zu einer "verbesserten baulichen Struktur" führen wird.