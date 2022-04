Von Stefan Kern

Schwetzingen. Das wird nicht nur Feinschmecker freuen: Die Spargelsaison ist jetzt offiziell eröffnet. Gegen 14.30 Uhr wurde am Samstag im Beisein von Sternekoch Benjamin Peifer aus Kallstadt in der Pfalz, Schwetzingens Oberbürgermeister René Pöltl und einem Quartett aus Wein- und Spargelhoheiten in Schwetzingen der erste Spargel gestochen. Ein, so der Oberbürgermeister, froher Moment in doch eher bedrückenden Zeiten.

Ganz besonders gefreut hat Pöltl, dass der Spargelanstich nach zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder vor Publikum stattfand. Zwar habe man auch in den vergangenen beiden Jahren auf Spargel nicht verzichten müssen. Aber zusammen mit vielen anderen Genießern und Freunden des königlichen Gemüses bereite das Ganze doch einfach viel mehr Vergnügen. Überhaupt, holte Pöltl weiter aus, habe der Spargel die Kulturlandschaft in der Region geprägt und sei ein Teil der hiesigen Identität. Und so ist der diesjährige Spargelanstich für Pöltl "ein überaus emotionaler Moment". Dass die Besucher des Anstichs wohl ähnlich dachten, bewies der folgende Applaus.

Benjamin Peifer aus Kallstadt (l.) ist der offizielle „Schwetzinger Spargelkoch 2022“. Darüber freut sich Oberbürgermeister René Pöltl. Foto: Lenhardt

Neben rund 200 Bürgern hatten sich zu diesem besonderen Anlass die Schwetzinger Spargelkönigin Anna I., die Spargelkönigin aus der bayerischen Partnerstadt Schrobenhausen, Annalena I., Weinprinzessin Svenja I. aus Wachenheim und ihre Kollegin aus Deidesheim, Katharina Jaillet, auf dem Spargelhof Spilger eingefunden.

Spargel ist in Schwetzingen wahrlich mehr als nur irgendein ein Gemüse. Und das, betonte Sternekoch Peifer, "völlig zurecht". Es sei ein Gemüse, das mühelos ein kulinarisches Universum eröffne, merkte er geradezu prosaisch an.

Die Spargelsaison geht nun bis zum Johannistag, 24. Juni. Bis dahin sind in Schwetzingen rund um den Spargel noch einige Feierlichkeiten geplant. Schon in zwei Wochen findet am 7. Mai der Spargelsamstag statt. Von 10 Uhr bis Mitternacht steht die Stadt mit einem rauschenden Fest ganz im Zeichen des königlichen Gemüses. Am Freitag, 13. Mai, auf dem Spargelhof Spilger, und Freitag, 20. Mai, auf dem Spargelhof Schumacher, findet jeweils ab 17 Uhr ein Workshop zum Spargelstechen statt. Eine Anmeldung bei der Touristeninformation (06202/ 87 40 0 oder touristinfo@schwetzingen.de) ist erforderlich. Und am Donnerstag, 2. Juni, sowie am Donnerstag, 4. August, jeweils ab 18 Uhr, findet die Führung "Dem Spargel auf der Spur" entlang des Spargellehrpfades statt.

Info: Weitere Informationen gibt es unter www.visit-schwetzingen.de.