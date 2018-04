Von Anne Becker

Schwetzingen. Verkleidet als Gärtner oder wippenden Blumen und bunten Tieren im Schlepptau zogen am Samstag die Schwetzinger Kindergartenkinder und Grundschüler durch die Straßen. Mit dem traditionellen Sommertagsumzug wollten sie den Winter endgültig vertreiben. Obwohl der bei sommerlichen Temperaturen und strahlend blauem Himmel sowie so schon das Weite gesucht hatte. Mit Kampfesmiene und aus voller Brust geschmetterten Klassikern des Frühlingsrituals marschierten sie durch die Stadt und erfreuten mit ihrem herzigen Anblick die Besucher. Davon gab es viele, denn kaum ein Eltern- oder Großelternteil ließ sich dieses Ereignis entgehen.

"Strih, strah, stroh, der Summerdag is do", erklang es zwischen den Kleinen Planken und dem Schlossplatz, als sich dieser kindliche Lindwurm auf den Weg machte, um den Frühling für die nächsten Wochen zu manifestieren und dem Sommer so den Weg zu bereiten.

Bereits am Sammelpunkt auf den Kleinen Planken war die Kindergartenkinder und Grundschulbesucher aufgeregt. Wie gut, wenn da eine Mama oder ein Papa in der Nähe war. Der Marsch über die Mannheimer- und Carl-Theodor-Straße bereitete den Kindern sichtlich Spaß - die Aufmerksamkeit der Zaungäste war ihnen schließlich sicher. Angeführt von der Stadtkapelle Schwetzingen und der Jugendfeuerwehr samt riesigem Schneemann, marschierten die Kinder der Kinderkrippe Zwergenschlösschen voran. Ihnen folgten die Schneemannbastler höchstpersönlich. In diesem Jahr waren die Mädchen und Jungen vom Melanchton Kindergarten an der Reihe. Mit dem Kindergarten St. Josef war damit die erste Gruppe komplett, ihnen folgten die Kleingärtner mit ihrem Motivwagen zum Frühling, der bunter nicht hätte sein können.

Auch die Leimbachstelzen hatten sich auf den Weg gemacht und begleiteten die Kinder von St. Pankratius, dem Spatzennest, dem Luther- und dem St. Maria-Kindergarten. Sie hatten den Sommer dabei - den passenden Motivwagen hatten die Kleintierzüchter geschmückt. Fleißig tuteten die Altlossema Rhoigeischda in ihre Instrumente, um die sonnigen Kinder der Sonnenblume, des Waldorfkindergartens sowie die Steppkes vom Edith-Stein- und dem Arche Noah-Kindergarten über den großen Schlossplatz bis hinein in den Schlossgarten zu führen. Für die Inspiration zum Herbst sorgten der Sängerbund und der Liederkranz. Bunte Blätter und Äpfel hatten sie im Gepäck und erfreuten sich an den bunten Inspirationen der Schwetzinger Grundschüler.

Die Stadt Schwetzingen schickte ihren Spargelprunkwagen samt Prinzessin auf den Weg, die ebenfalls auf das große Freudenfeuer gespannt war, welches bald schon im Schlossgarten lodern sollte. Dort, auf der Blumenwiese, wurde der Schneemann in Position gebracht und von den Feuerwehrleuten entzündet. Wie herrlich der brannte und damit versprach, dass der blaue Himmel einen ganzen Sommer währen wird. Als Dankeschön für die harte Arbeit gab es im Anschluss Sommertagsbrezeln für die Zugteilnehmer.