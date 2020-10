Rund 1,5 Millionen Euro würde der Umbau des Gustav-Adolf-Hauses in eine Kita kosten – und das für nur 20 Betreuungsplätze. Foto: len

Von Anna Manceron

Schwetzingen. Mehr als 100 Kinder unter sechs Jahren stehen derzeit in Schwetzingen auf der zentralen Vormerkliste für einen Betreuungsplatz. Dieser angemeldete Bedarf gilt für den Zeitraum bis zum 1. September 2021. Das Thema "Kinderbetreuung" beschäftigt den Schwetzinger Gemeinderat schon seit Langem und stand auch am vergangenen Mittwoch wieder auf der Tagesordnung.

Für die Verwaltung wie auch für die Kommunalpolitiker war klar: Der Bedarf an zusätzlichen Betreuungsplätzen lässt sich nur decken, indem man die bestehenden Einrichtungen erweitert – nicht nur personell, sondern auch räumlich. Derzeit werden bereits die Kindergärten St. Pankratius und St. Josef sowie das Spatzennest umgebaut. Die Arbeiten zur Erweiterung der Kinderkrippe Zwergenschlösschen stehen laut Stadtverwaltung kurz vor dem Abschluss. Und der Waldorfkindergarten hat sich erst vor Kurzem vergrößert.

Um die Lage weiter zu entschärfen, hatte die Stadt auch das Gustav-Adolf-Haus im Stadtteil Hirschacker ins Auge gefasst. Derzeit gehört das Gebäude der evangelischen Kirchengemeinde. In den vergangenen Monaten hat die Verwaltung geprüft, wie viel es kosten würde, das Haus in einen Kindergarten umzuwandeln. Die Bilanz ist ernüchternd: Laut einer ersten Kostenschätzung würden der Erwerb und Umbau des Hauses mindestens 1,5 Millionen Euro kosten.

So viel Geld für nur 20 neue Betreuungsplätze sei völlig unwirtschaftlich, erklärte Oberbürgermeister René Pöltl. Das sahen auch die Stadträte ein. Sie sprachen sich einstimmig gegen den Erwerb des Gustav-Adolf-Hauses aus und gaben der Verwaltung den Auftrag, Alternativen zu prüfen. Im Rathaus denkt man über eine Erweiterung des Melanchthon-Kindergartens mit einem Anbau für zwei Gruppen nach. Außerdem ist eine neue Kita mit mehreren Gruppen auf dem Pfaudler-Areal geplant. Allerdings bräuchte es auch dann noch eine zusätzliche Kita-Gruppe. Die Verwaltung ist nach eigenen Angaben bereits im Gespräch mit einem möglichen Träger, dessen Namen man aber nicht nennen will.

Nicht nur in den Kindergärten und Krippen wird der Platz zunehmend knapp – auch die Schwetzinger Grundschulen erreichen ihr räumliches Limit. Um den steigenden Schülerzahlen und dem wachsenden Bedarf einer Ganztagsbetreuung gerecht zu werden, hat die Verwaltung nun Vorschläge zur baulichen Erweiterung der vier Grundschulen erstellt. Der Gemeinderat gab einstimmig grünes Licht für eine Entwurfsplanung inklusive Kostenberechnung, die dem Rat anschließend vorgelegt wird.

Zurzeit rechnet die Stadt damit, dass die Schülerzahlen bis zum Jahr 2024/2025 ansteigen und danach wieder absinken. Das Problem dabei sei nicht ein Mangel an Klassenräumen, sondern an Räumen für die Betreuung außerhalb der Unterrichtszeiten. Die Erweiterungspläne beziehen sich deshalb ausschließlich auf ergänzende Angebote wie Hort- und Kernzeitgruppen. Die meisten Schüler werden im Schuljahr 2024/2025 erwartet.

Die Zeyher-Schule muss dann mit rund 210 Schülern rechnen. Bei der Südstadtschule sind es rund 290 Kinder, von denen 115 in einem zweistöckigen Bau auf dem Schulhof unterkommen sollen. Die Stadt prüft, ob und wie man die Schule darüber hinaus erweitern könnte. Für die Nordstadtschule erwartet man sogar 295 Schüler. Auch dort empfiehlt die Verwaltung eine bauliche Erweiterung. Den geringsten Anstieg der Schülerzahlen sehen die Rathausmitarbeiter an der Hirschacker-Schule mit voraussichtlich 84 Schülern im Jahr 2024/2025.

Die Gemeinderäte waren sich einig, dass diese Investitionen in Kitas und Schulen bitter nötig sind. "Die Kosten belasten den städtischen Haushalt massiv. Trotzdem haben diese Maßnahmen für uns absolute Priorität", betonte Karl Rupp (Schwetzinger Freie Wähler). Allerdings müsse man auch die personellen Ausgaben im Blick haben, mahnte Rita Erny (CDU). Denn die Betreuung der Kinder erfordere qualifiziertes Personal. Robin Pitsch (SPD) warf der Verwaltung und dem Gemeinderat vor, das Thema verschleppt zu haben. Der zusätzliche Raumbedarf habe sich bereits vor Jahren an mehreren Schulen abgezeichnet. Nun handle man aus der Not heraus und nicht auf der Grundlage einer langfristigen Strategie. Er sei irritiert darüber, dass so viele Kinder auf der Warteliste für einen Betreuungsplatz stünden.

Der OB sah das etwas anders. "Wir sind seit 15 Jahren dabei, diesen Bereich auszubauen und müssen nun noch weitere fünf bis zehn Jahre dranbleiben", so Pöltl. Die Warteliste für Betreuungsplätze sei stets ungefähr gleich lang. "Wir müssen auch aufpassen, dass wir keine Überkapazitäten schaffen", betonte er. Denn nicht alle Kinder kämen zum gleichen Zeitpunkt in die Kita. Und bisher habe man noch in jedem dringenden Fall eine Lösung gefunden.

Neue Kita-Gruppe schafft etwas Entlastung

Der freie Waldorfkindergarten Schwetzingen verfügt seit Kurzem über eine neue Wiesengruppe. Das Angebot mit 20 Betreuungsplätzen ergänzt die bereits bestehende, ebenfalls 20-köpfige Waldkindergartengruppe der Einrichtung. Bei der Einweihung am vergangenen Mittwoch pflanzten die Kinder gemeinsam mit Oberbürgermeister René Pöltl einen Apfelbaum.

Die neu gegründete Wiesengruppe erhielt von Anfang an großen Zuspruch. "Im Prinzip ist die Gruppe schon voll", erklärte die Leiterin des Waldorfkindergartens, Anne Lang, mit Blick auf die Warteliste und Regelungen für Geschwisterkinder. Trotzdem bringt die neue Gruppe etwas Entlastung in die angespannte Situation in Schwetzingen bei den Kita-Plätzen für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren.

Das Areal der neuen Wiesengruppe befindet sich an der Friedrichsfelder Landstraße in der Nähe der Kleingärten. Zur Einweihung pflanzte OB René Pöltl dort einen Apfelbaum. Foto: len

Bei dem kleinen Festakt zur Einweihung des neuen Betreuungsangebots verwies der OB auf das große Engagement der Eltern sowie die Unterstützung privater Förderer bei der Umgestaltung des Geländes. Das Areal liegt nördlich der Tompkins-Baracks in der Nähe der Kleingärtner. Die Kinder könnten dort die Natur ganz besonders erleben, erklärte Pöltl. "Das ist eine tolle Ergänzung der Kita-Angebote in Schwetzingen", betonte er. Insgesamt zahlt die Stadt für die Einrichtung der neuen Wiesengruppe rund 100.000 Euro. Neben der Erschließung und Gestaltung des Geländes wurde ein für diesen Zweck speziell ausgerüsteter Bauwagen angeschafft. Außerdem hat man auf dem Gelände unter anderem eine Terrasse angelegt.

Von der ersten Idee bis zur Einweihung der neuen Wiesengruppe verging lediglich ein knappes Jahr. Die rasche Umsetzung des Projekts macht deutlich, wie groß der aktuelle Bedarf an Kita-Plätzen in Schwetzingen für Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt ist.

Laut der statistischen Hochrechnungen aus dem Kindergartenbedarfsplan vom September 2019 gibt es in der Spargelstadt im laufenden Schuljahr insgesamt 684 Betreuungsplätze für Kinder über drei Jahre. Allerdings fehlen laut diesen Berechnungen auch 94 Plätze. Vor einem guten Jahr habe sie sich mit Roland Strieker, dem Leiter des städtischen Amts für Familien, Senioren, Kultur und Sport über den wachsenden Bedarf an Kita-Plätzen unterhalten, berichtete Anne Lang. Dabei habe sie – eigentlich "mehr im Scherz" – gesagt: "Dann machen wir halt noch eine Waldgruppe auf." Keine zwei Wochen später erhielt sie zu ihrer Verblüffung einen Anruf von Strieker. Er habe wissen wollen, ob sie bereit sei, ihren Vorschlag auch in die Tat umzusetzen.

Was dann folgte, verglich die Leiterin des Waldorfkindergartens mit einer "aufregenden Schwangerschaft". Mithilfe schweren Geräts vom Bauamt und wochenlanger Unterstützung vom Gartenbauamt wurden auf dem Gelände Dornengestrüpp, Bauschutt, Müll und ein Erdwall beseitigt. Letzten Endes sei eine "herrliche, große Freifläche" entstanden, so Lang. Auch die Eltern der künftigen Wiesengruppen-Kinder packten mit an – und zwar ehrenamtlich. Hoch motiviert sammelten sie Steine, klaubten Müll aus den Gebüschen, hackten verwurzelte Dornen und machten das kleine Wäldchen begehbar. Außerdem errichteten sie ein Spielschiff und erweiterten die Standfläche der Terrasse für den Bauwagen.