Der Schwetzinger Weihnachtsmarkt lockte in der Vergangenheit viele Besucher an, wie hier im Jahr 2018. In diesem Winter findet er unter Beachtung der 2 G-Regel statt. Archivfoto: len

Schwetzingen. (stek) Die Erleichterung ist Oberbürgermeister René Pöltl anzumerken. Die Absage des Weihnachtsmarkts im vergangenen Jahr war schmerzhaft. Dafür sei es nun umso schöner, dass der zehnte Kurfürstliche Weihnachtsmarkt an allen vier Adventswochenenden stattfinden wird. Der gesamte Schlossplatz samt Ehrenhof werde sich wieder in ein kleines Weihnachtsparadies verwandeln, verspricht die Leiterin der Touristinfo, Christiane Drechsler. Das einzige Minus: Es wird keine Bühne geben. Unter den derzeit herrschenden Sicherheitsvorschriften sei eine Bühne nicht zu verwirklichen gewesen, sagt Pöltl. Zu diesen Vorschriften gehört übrigens auch die 2G-Regel. Das heißt: Zutritt zum Weihnachtsmarkt haben nur nachweislich Geimpfte und Genesene sowie Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre.

Dass der Weihnachtsmarkt überhaupt stattfindet, so Pöltl, sei der mittlerweile großen Zahl von Geimpften und Genesenen zu verdanken. "Nur deswegen ist die ganze Veranstaltung für uns verantwortbar", betont der OB. Darüber hinaus gelte auf dem Weihnachtmarkt eine generelle Maskenpflicht. Zum Essen oder Glühweintrinken darf man die Maske abnehmen. Nichtsdestotrotz sei die Maske ein Baustein für mehr Sicherheit, so Pöltl. Und die stehe bei der Planung ganz oben.

Darüber hinaus stünde einem entspannten Weihnachtsmarktbesuch nicht entgegen. Im Gegenteil: Die vier Organisatorinnen des Weihnachtsmarkts, Christiane Drechsler, Karin Erle, Lisa Kullmann und Gita Swameye, versprechen Kulinarik und Kunsthandwerk mit 100 Ausstellern in 62 Zelten. Außerdem gibt es an den vier Adventswochenenden wieder aufwendige Illuminationen am Schloss und am Palais Hirsch. Ganz wichtig ist Drechsler der Kinderwunschtraumbaum am Donnerstag und Freitag, 25. und 26. November. Dort hängen Wünsche von bedürftigen Kindern. Wer möchte, kann einen der Wünsche mitnehmen und erfüllen. Auf dem Schlossplatz finden sich auch die Kindereisenbahn, das Karussell und die Maroni-Lokomotive.

Die von den zwölf Kindergärten mit selbst gebasteltem Baumschmuck verzierten zwölf Tannenbäume werden rund um eine Krippe auf dem Vorplatz der St. Pankratius-Kirche aufgestellt. "Ein Spaziergang dorthin lohnt sich", betont Drechsler. Für sie und OB René Pöltl ist auch die Schlittschuhbahn auf dem Schlossplatz ein Muss. Dem Klimaschutz entsprechend verzichtet der Betreiber der Schlittschuhbahn, Ali Ghawami, auf echtes Eis. Gefahren wird auf einem Kunststoff, der das Fahrvergnügen auf zwei Kufen simuliert.

Eine weitere Besonderheit ist die vom Schwetzinger Kunstverein organisierte Videoinstallation von Fritz Stier in der Schlosskapelle. Darüber hinaus stimmen weihnachtliche Konzerte, Theateraufführungen und verschiedene Veranstaltungen im Schloss die Besucher auf die besinnliche Zeit ein. Das Stadtmarketing organisiert wieder eine Weihnachtsverlosung, und die Geschäfte sind an den Adventssamstagen bis 18 Uhr geöffnet. Das Parken ist dann kostenlos.

Nicht stattfinden wird das Partnerschaftswochenende. Die aktuelle Corona-Lage lasse das leider nicht zu, erklären die Verantwortlichen. Dafür habe man ein Städtepartner-Kochbuch auf den Weg gebracht, das ab sofort in der Touristinformation zum Preis von neun Euro erhältlich ist. Trotz ein paar Einschränkungen und Verlusten gebe es nun nach der erzwungenen Pause im vergangenen Jahr wieder ein richtiges Weihnachtsprogramm vor traumhafter Kulisse, sagt Christiane Drechsler.

Info: Der Weihnachtsmarkt ist vom 25. November bis zum 19. Dezember, jeweils von Donnerstag bis Sonntag geöffnet. Die Schlittschuhbahn auf dem Schlossplatz ist ab diesem Donnerstag bis zum 13. Februar 2022 in Betrieb. Die Bahn öffnet montags bis freitags von 14 bis 22 Uhr sowie samstags und sonntags von 11 bis 22 Uhr.