Schwetzingen. (stek) Von Gegenwehr war nichts zu sehen. Angesichts des Schwetzinger Sommertagszugs mit rund 1000 Kindern hatte der Winter schon im Vorfeld die Segel gestrichen.

Bei schönstem Sonnenschein begleitete der farbenfrohe Kinderzug den Winter in Form eines Schneemanns von den Kleinen Planken durch die Innenstadt bis in den Schlossgarten, wo dem kalten Zeitgenossen dann "der Prozess" gemacht wurde.

"Endlich wird es Frühling", sagte die achtjährige Emma. Damit der auf tatsächlich Einzug halten kann, musste der Winter verbrannt werden. Und so war die Freude groß, als sich der Sommertagszug endlich in Bewegung setzte. Viele Kinder erinnerten mit ihren Kostümen an die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft Schwetzingens mit dem französischen Lunéville.

Von der "Haute Cuisine" inklusive Baguette über französische Malerei bis zur Trikolore waren viele Attribute Frankreichs im Sommertagszug vertreten.

Angekommen auf dem Alten Sportplatz im Schlossgarten fragte Nicole Blems vom Generationenbüro, ob denn der Winter wirklich brennen solle. Aus 1000 Kinderkehlen gab es als Antwort ein lautes "Ja". Dann sangen sie lauthals "Alle Vögel sind schon da" und "Kuckuck ruft’s aus dem Wald".

Levia und Vincenzo vom Kindergarten St. Pankratius zündeten mithilfe des Feuerwehrmanns Ralf Innetsberger den Schneemann an und der Winter brannte lichterloh.

Die Sonne war zu diesem Zeitpunkt zwar nicht mehr so strahlend am Himmel, aber den Frühling wird nach diesem großen, lauten, farbenfrohen und vor allem fröhlichen Sommertagszug wohl niemand mehr aufhalten.