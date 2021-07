Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Eines der zentralen Probleme der Schwetzinger Innenstadt ist der Verkehr. In den vergangenen Jahren hat sich in Bezug auf dieses Thema bereits viel getan. Man denke nur an die Errichtung der Südtangente zur Entlastung der Innenstadt vom Durchgangsverkehr und die Einrichtung einer mittlerweile preisgekrönten "Shared-Space-Zone" vor dem Schloss. Jetzt hat sich Ulrich Pfeiffer als Kenner der Schwetzinger Verkehrssituation zu Wort gemeldet. Er betreibt in Schwetzingen das Fahr-Trainings-Unternehmen Ecoconsult GmbH.

Pfeiffer sieht den Verkehrsfluss an mehreren Kreuzungen in der Innenstadt unnötig durch Ampelanlagen eingebremst. Gleichzeitig stellt er die Frage, ob sich das Problem, das alle Verkehrsteilnehmer betrifft, also Fußgänger, Fahrradfahrer und Autofahrer, durch Kreisel beheben ließe, die Ampelanlagen ersetzen.

"Die jetzige Ampelregelung behindert eigentlich alle Verkehrsteilnehmer. Nachmittags und im Berufsverkehr bilden sich lange Staus, die Busse können ihre Fahrzeiten kaum einhalten, und Fußgänger warten ungeduldig bei minutenlangen Rotphasen", schildert er seine Beobachtungen. Besonders an der Ampelanlage an der Kreuzung Carl-Theodor-Straße und Nadlerstraße sei das zu beobachten. Auch an der Kreuzung am Birmarckplatz sei es so. Er schätzt, dass mit einem besseren Verkehrsfluss jährlich 20.000 Liter Kraftstoff eingespart werden könnten. Er bringt deshalb sogenannte Minikreisel ins Spiel, die zunächst provisorisch aufgemalt werden könnten, bis belegt werden könne, dass die neue Regelung funktioniert.

Unter Minikreiseln versteht er Kreisverkehre, die in der Mitte nur leicht aufgewölbt aufgepflastert werden und die von Bussen und Lkw überfahren werden können. Die Kosten für einen Minikreisel beziffert er auf 20.000 Euro. "Das ist vermutlich weniger als die Wartung der Ampelanlagen". Pfeiffer ist überzeugt, dass eine "Shared-Space"-Regelung mit Kreisel und Fußgängermarkierungen von allen Verkehrsteilnehmern angenommen wird.

Diesem Ansinnen entgegnet Oberbürgermeister René Pöltl: "Die Einrichtung von Kreisverkehren ist immer ein Thema für uns und wird stets geprüft. Doch der Neubau eines Kreisverkehrs kostet rund 500.000 Euro oder mehr. Beim vorgeschlagenen Bereich Zähringer Straße/Bismarckplatz wurde damals geprüft, ob dort ein Kreisverkehr eingerichtet werden kann, was aber aus Platzgründen nicht ging, weil die Stadt leider ein dazu notwendiges Grundstück nicht zum adäquaten Preis erwerben konnte". Es wäre wegen des hohen Verkehrsaufkommens dort nämlich ein teilweise zweispuriger Kreisverkehr nötig gewesen. "Das klappt in einer eng bebauten Stadt fast nie", so Pöltl.

Ein Kreisverkehr kann nur eingerichtet werden, wenn der Platz ausreichend ist und wenn es die Verkehrssicherheit zulässt. Voraussetzung sei aber auch, dass die Menge des Verkehrs durch einen Kreisverkehr überhaupt regelbar ist. "Das muss im Einzelfall geprüft werden", betont der Oberbürgermeister. Außerdem sei die Zustimmung des Regierungspräsidiums nötig. "Sofern diese Voraussetzungen gegeben sind, planen wir gerne und stets einen Kreisverkehr ein und bauen die Ampeln ab", so Pöltl.

Im nächsten Schritt werde die Stadt die Ampeln am Rondell in der Nordstadt mit Zustimmung der übergeordneten Verkehrsbehörde, die man immer brauche, für zwei Jahre versuchsweise abstellen, was mit Bau- und Markierungsarbeiten begleitet werden müsse. "Wir sind sicher, dass dies dort funktioniert und am Ende auch dauerhaft so bleiben kann", so Pöltl.