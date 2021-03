Schwetzingen. (man) Das Warten hat bald ein Ende: Nach mehr als vier Monaten wollen die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg (SSG) den Schwetzinger Schlossgarten am 15. März wieder öffnen. Zunächst dürften aber nur Dauerkartenbesucher die historische Gartenanlage betreten, erklärte SSG-Geschäftsführer Michael Hörrmann am Freitag gegenüber der RNZ. Außerdem dürfen sich nicht mehr als 800 Personen gleichzeitig im Schlossgarten aufhalten. Sollte die Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis dauerhaft stabil unter einem Wert von 50 bleiben, könne man den Besucherkreis eventuell erweitern. "Wir müssen aber erst einmal sehen, wie groß der Run auf den Schlossgarten sein wird", betonte Hörrmann.

Genaueres konnte er am Freitag noch nicht sagen. Wie viele andere Entscheidungsträger in Baden-Württemberg wartet er noch auf die neue Corona-Verordnung der Landesregierung mit den aktuellen Beschlüssen der Bund-Länder-Konferenz. "Unser Ziel ist auf jeden Fall, den Schlossgarten so bald wie möglich für ein möglichst breites Publikum zu öffnen", sagte Hörrmann. Die Dauerkartenbesucher kämen als erste zum Zug, da sie in den vergangenen Monaten besonders benachteiligt gewesen seien. Nach derzeitigem Stand müssen die SSG auch dokumentieren, wer den Schlossgarten besucht. Über die Dauerkarten könne man das aber relativ einfach elektronisch erfassen, so Hörrmann. Die Inhaber müssten sich nur einmal mit ihrer Adresse anmelden und ihre Karte dann bei jedem Besuch vorweisen.