Von Marion Gottlob

Schwetzingen. Wer den Schlossgarten und das Schloss von Schwetzingen besucht, der ist verzaubert. Das bestätigt eine Umfrage unter den Besucherinnen und Besucher: 99 Prozent der befragten Gäste empfinden die Sommerresidenz der früheren Kurfürsten entspannend, 98 Prozent schätzen die Romantik. Und: 99 Prozent loben das freundliche Personal.

So gute Bewertungen muss man erst einmal einheimsen. Dennoch bewegten Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, einige Sorgen: Wie gestaltet man einen guten Neustart nach der Corona-Krise? So ging sein großes Lob an Sandra Moritz, Leiterin der Schlossverwaltung Schwetzingen, die mit ihrem Team ein tolles Programm für die neue Saison auf die Beine gestellt hat. Schon die berühmten Kirschblüten hatten mehr als 50 000 Gäste in den Schlossgarten gelockt. Und nun geht es munter weiter.

> Am Ostersonntag, 17. April, ist ab 11 Uhr dann der Osterhase im Schlossgarten unterwegs. Er bringt Hunderte von bunten Eiern für große und kleine Besucher und erzählt bis 16 Uhr spannende Geschichten. Kurz darauf sind die Schwetzinger SWR Festspiele im Rokoko-Theater zu Gast. Am 23., 24. und 26. Juni bespielt das Nationaltheater Mannheim das Hoftheater des Kurfürsten Carl Theodor.

> Das Oper-Air-Fest "Schloss in Flammen" findet am 25. Juni statt. Zum achten Mal wird das Schloss zum Mittelpunkt eines konzertanten Ereignisses: Geboten wird eine Operngala des Nationaltheaters Mannheim mit Orchester und Solisten. Am Dirigentenpult steht Generalmusikdirektor Alexander Soddy. Die Moderation übernimmt der Kurpfälzer Kabarettist Chako Habekost. Das Abschlussfeuerwerk wird nach einer Orchesterpartitur gesteuert.

> Vom 8. bis 10. Juli werden Schlossgarten und Schloss zur Anlaufstelle für alle Liebhaber des Whiskeys: Beim Whisky-Spring verbinden sich Genuss und Geschichte.

> Vom 14. bis 27. Juli ist das Nationaltheater zum zweiten Mal zu Gast: Es spielt die Oper "Così fan tutte", ein Meisterwerk von Mozart.

> Am 23. Juli lädt Sandra Moritz zum Lichterfest mit Livemusik auf zwölf Bühnen, US-Army-Band, "Me and the Heat", "Schöne Mannheims" und Chako Habekost, Ballett, Musical, Klassik, Clowns, orientalischen Schleier-Tänzen, Stepptanz-Show der Pinguin-Tappers, DJ-Club und Feuertänzer ein. Den Abschluss bildet ein von 2000 Flammenschalen erleuchteter Garten mit einem grandiosen Höhenfeuerwerk.

> Vom 2. bis 4. September kann man Luxus-Automobile bei der "Concours d’Elegance" erleben.

> Vom 18. November bis 8. Januar 2023 verwandelt sich der Schlossgarten in die "Weihnachtswunderwelt": Innovative Lichtkünstler werden den Schlossgarten als Leinwand nutzen.

> Zum Jahresmotto "Liebe, Lust und Leidenschaft" gibt es einen Kuss-Parcours: Ein Plan des Schlossgartens führt zu geheimen Orten der Liebe – für eine Liebeserklärung oder einen Heiratsantrag – oder, um die Liebe zur Natur zu entdecken.

> Die Gesamtlage: Trotz der Corona-Krise musste kein Mitarbeiter in die Kurzarbeit, keiner wurde entlassen. Das ist eine Leistung: Denn im Jahr 2020 war das Schloss mit Garten 119 Tage, im Jahr 2021 sogar 153 Tage aufgrund der Corona-Krise geschlossen. Zählte man 2019 noch rund 800.000 Besucher, so waren es 2020 rund 340.000 und im vergangenen Jahr sogar nur rund 270.000 Gäste. Es fehlten nicht nur Einnahmen von rund acht Millionen Euro pro Jahr, sondern es war auch so: Die fehlenden Gäste konnten natürlich auch keine Werbung für den Standort Schwetzingen machen! Hörrmann erklärt: "Wer einmal die Aufmerksamkeit der Menschen verloren hat, der muss sie neu erobern. Das ist eine Herausforderung, das kostet Geld."

Dazu kommt: Das Verhalten der Menschen ändert sich im Zeitalter der Digitalisierung. Viele Besucher orientieren sich an Infos im Internet – und sie möchten mit Hilfe von digital aufbereiteten Informationen alleine und selbstständig neue Orte erkunden, so auch den Schlossgarten.

Das bedeutet, dass auch die Anbieter von Sehenswürdigkeiten wie dem Schwetzinger Schloss mit Garten sich umstellen müssen. Es werden in Zukunft mehr Informationen über das Internet bereitgestellt. Es wird dennoch weiterhin Live-Führungen geben, keine Frage. 95 Prozent der Gäste bewerteten das Angebot in der Umfrage als inhaltlich verständlich, 96 Prozent als unterhaltsam.

In Zukunft werden die Führungen neben der Vermittlung von Wissen vor allem das Lebensgefühl von Schwetzingen und seinen Kurfürsten vermitteln. Dann gehört das Wohlfühlen mit Kaffee und Kuchen und Gesprächen einfach dazu.

Info: Mehr Infos zum Schloss und Schlossgarten Schwetzingen gibt es unter der Telefonnummer 06221/ 658880 und der Mailadresse service@schlossgarten.com. Öffnungszeiten bis 29.Oktober: Montag bis Sonntag und Feiertage: 9 bis 20 Uhr, letzter Einlass 19.30 Uhr. Die klassische Schlossführung (60 Minuten) findet Montag bis Freitag, jeweils von 11 bis 16 Uhr stündlich, und Samstag, Sonntag und an Feiertagen, jeweils von 10.30 bis 17.30 Uhr statt. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. Infos zu Themenführungen unter www.schloss-schwetzingen.de