Schwetzingen. (RNZ) Sarah Connor kommt in die Spargelstadt. Am Samstag, 30. Juli, gastiert die Sängerin im Schlossgarten. Sarah Connor freut sich laut Mitteilung sehr, dass sie ab Frühjahr endlich wieder auf der Bühne stehen darf. Ihre Frühjahrs- und Sommertour ist demnach ein Dankeschön an ihre Fans, der Gedanke auf das Wiedersehen lässt bereits ihren Adrenalinspiegel steigen. "Unmittelbar vor Konzertbeginn bekomme ich nur schwer Luft und denke, ich muss sterben vor Lampenfieber. Doch wenn der Vorhang fällt, die Musik einsetzt, ich die Hände und Gesichter sehe und die Rufe der Fans höre, dann weiß ich: Das wird ein geiler Abend."

Info: Karten gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Aus Sicherheitsgründen haben Kinder unter sechs Jahre auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.