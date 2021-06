Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Es war eine Baustelle der Superlative: Die Neugestaltung der Karlsruher Straße zwischen Schlossplatz und Zähringer Straße war beinahe generalstabsmäßig geplant. Ziel war eine verkehrsberuhigte Straße, die als wichtige Nord-Süd-Achse im Schwetzinger Stadtgebiet für alle Verkehrsteilnehmenden funktionieren soll. Seit Dienstagabend ist die Straße nach 16-monatiger Bauzeit wieder für den Verkehr freigegeben. Das Projekt ist rund zweieinhalb Monate früher fertig als geplant und billiger als vorherberechnet. "Wir haben das Budget nicht ganz ausgeschöpft", sagt Oberbürgermeister Réne Pöltl.

Glücklich waren nicht nur die Planer wie Michael Grumann von den BIT Ingenieuren und Adolf Eiling von der Eiling Ingenieure GmbH, sondern auch die städtischen Projektbeteiligten wie Bürgermeister Matthias Steffan, Bauamtsleiter Joachim Aurisch, Ordnungsamtsleiter Pascal Seidel und die Geschäftsführerin der Schwetzinger Stadtwerke, Martina Braun. Am allerglücklichsten waren allerdings die Anwohner der Karlsruher Straße, dass die Baustelle endlich zu einem guten Ende gebracht wurde. Das Ehepaar Thielemann wohnt seit 61 Jahren in ihrem Haus am südlichen Ende der Karlsruher Straße. "Es war schon manchmal belastend. Baustellen machen halt Lärm", sagt Priska Thielemann. "Jetzt kommt halt wieder der Verkehr. Aber zum Glück wird Tempo 20 eingeführt", ergänzt ihr Ehemann Otto.

"Der Blitzer ist schon bestellt", betont Pöltl. Auf Höhe der Einmündung der Forsthausstraße wird er aufgestellt. Dann gibt es in Schwetzingen drei fest installierte Blitzer. Die Blitzersäule kostet 21.000 Euro. Das Innenleben mit Kamera noch einmal 50.000 Euro. Letzteres wird aber erst im nächsten Jahr angeschafft. Es soll sich aber keiner zu sicher fühlen, dass die Säule in der Karlsruher Straße nicht aktiv ist. Alle drei Säulen sind dasselbe Fabrikat. Und die zwei vorhandenen Kameras können in jeder der drei Säulen betrieben werden. Man kann als Autofahrer also nie wissen, welche Säule gerade ohne Kamera ist.

Der Straßenuntergrund wurde gründlich in Ordnung gebracht. Abwasser, Trinkwasser, Gasrohre und Leerrohre für späteres Glasfaser wurden verlegt. Was noch fehlt, sind die fünf Bäume entlang der Straße, die mit Rücksicht auf die Witterung aber erst im Herbst gepflanzt werden sollen.

Die Neugestaltung hat große Teile der Verwaltung in Anspruch genommen. Bevor es am 2. März 2020 losging, gab es einiges an Vorarbeit zu leisten. Grundlage der Planungen war die Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2017. Darin wurde zunächst die mögliche künftige Verkehrsführung untersucht. Der Studie folgten Bürgerinformationstermine, aus denen der zusätzliche Wunsch nach einem Fahrradweg vom Bismarckplatz zum Schlossplatz resultierte. Jetzt kann die Straße von Fahrradfahren in beide Richtungen befahren werden.

"Die Stadt stand schon frühzeitig in engem Austausch mit den Gastronomen, Hoteliers, Gewerbetreibenden und Anwohnern der Karlsruher Straße, um über die Planungen zu informieren und im Dialog mit den Betroffenen die Auswirkungen der Baustelle so gering wie möglich zu halten", erklärt Bauamtsleiter Joachim Aurisch. Das war auch ein Grund, warum das städtische Bauamt bewusst auf eine Sanierung in insgesamt sechs Teilabschnitten setzte. "Vor allem die Zufahrt zur Schlossgarage dauerhaft aufrechtzuerhalten, war ein logistischer Kraftakt für die Planer und die ausführende Baufirma", betont Aurisch. Viel Lob bekam vor allem die Baufirma Wolff und Müller für ihre "kompetente und schnelle Arbeit". Das Lob kam nicht nur aus den Mündern der städtischen Verantwortlichen und dem des OBs, sondern auch aus der Bevölkerung. Beinahe bewundernd seien immer wieder Sätze zu hören wie: "Es ist unglaublich, wie diese Baustelle läuft", gab Pöltl seine Erfahrungen wieder.

"Die Baustelle lief über den gesamten Zeitraum hinweg ohne nennenswerte Probleme und ging zügig und ohne Verzögerungen voran", resümiert Olaf Türke, Leiter des Technischen Teams der Stadtwerke Schwetzingen. Die Einbahnstraßenregelung in der Clementine-Bassermann-Straße habe sich bewährt und solle beibehalten werden, erklärte Pöltl. In der Dreikönigstraße und später auch in der Marstallstraße werde es noch Anschlussbaustellen geben.