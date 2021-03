Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Der Endspurt hat begonnen: Mit einem symbolischen Spatenstich wurde am Montag der Start der Bauarbeiten für die neue S-Bahn-Station im Schwetzinger Stadtteil Hirschacker besiegelt. Die Bauarbeiten finden im Rahmen der zweiten Ausbaustufe der S-Bahn Rhein-Neckar auf der Strecke von Mannheim nach Karlsruhe statt. Neben der bereits erfolgten Modernisierung von Stationen entlang dieser Bahnstrecke werden auch zwei neue Haltepunkte gebaut: Schwetzingen-Hirschacker und Schwetzingen-Nordstadt.

VRN-Geschäftsführer Volkhard Malik präsentiert jährlich den Stand der zweiten Ausbaustufe. Dabei teilt er jedem Bauabschnitt eine Ampelfarbe zu. Rot bedeutet, dass die Arbeiten noch nicht begonnen haben. Gelb steht dafür, dass es bald losgeht. Und wenn die Ampel auf Grün springt, ist die Baumaßnahme abgeschlossen.

In Schwetzingen-Hirschacker geht es nun nach einer fast 13-jährigen Planungszeit in die Endphase. Allein das Planfeststellungsverfahren dauerte ganze vier Jahre. "Das war auch aufgrund der sensiblen Naturumgebung ein sehr aufwendiger Prozess", erinnert sich Oberbürgermeister René Pöltl, der ebenfalls beim symbolischen Startschuss dabei ist. Einen Spatenstich mit Einladung der Bürger wollten die Verantwortlichen wegen der aktuellen Pandemie-Lage vermeiden. Sie hoffen aber, die Eröffnung des Haltepunkts später, wenn Corona überwunden ist, gebührend feiern zu können. "Ich bin seit 2006 in Schwetzingen tätig. Damals schon wurde vom Haltepunkt im Hirschacker gesprochen", berichtet René Pöltl. "Immer wieder wurde ich gefragt, wann der Haltepunkt denn endlich kommt."

Die neue S-Bahn-Station liegt in einem ökologisch äußerst sensiblen Areal. Das angrenzende Naturschutzgebiet Dossenwald bietet mit ökologisch wertvollen Binnendünen der seltenen Bechsteinfledermaus einen Lebensraum. Und auf dem an die Gleise angrenzenden Magerrasen lebt die geschützte Mauereidechse. Wegen ihr ist das Baufeld für den Haltepunkt mit einer Eidechsensperre in Form einer rund 40 Zentimeter hohen Kunststoffumzäunung eingegrenzt. Sie soll verhindern, dass Eidechsen aus ihrem benachbarten Habitat auf die Baustelle gelangen.

Der Haltepunkt im Hirschacker ist eine von zwei geplanten neuen S-Bahn-Stationen in Schwetzingen auf der Bahnstrecke Mannheim-Karlsruhe. Gebaut werden zwei Bahnsteige, die jeweils 210 Meter lang und 76 Zentimeter hoch sind. Diese Höhe ermöglicht einen barrierefreien Einstieg. Auch die Zugänge zu Bahnsteig 1 sowie zur neuen Unterführung sollen barrierefrei sein. Für Bahnsteig 2 ist ein Aufzug geplant.

Insgesamt kostet die Maßnahme rund 6,5 Millionen Euro, von denen die Stadt Schwetzingen knapp drei Millionen Euro übernimmt. Im gesamten Streckenabschnitt zwischen Mannheim und Karlsruhe werden 61 Millionen Euro investiert, zuzüglich der Planungskosten in Höhe von 19,3 Millionen Euro. Das Land und der Bund übernehmen davon jeweils 11,6 Millionen und 33,9 Millionen Euro. Der Landkreis und die Stadt Karlsruhe steuern 5,7 Millionen bei, und der VRN mit den beteiligten Kommunen gibt 29,1 Millionen Euro. Mit den S-Bahn-Haltepunkten am Bahnhof und im Hirschacker sowie der ausstehenden Station in der Nordstadt wird Schwetzingen – jenseits der kreisfreien Städte Heidelberg und Mannheim – eine der wenigen Kommunen in der Region sein, die über drei S-Bahn-Haltestellen verfügen.

Die langjährigen Planungen hätten viel Durchhaltevermögen von allen Beteiligten gefordert, erklärt Michael Groh, Leiter Regionalbereich Südwest der Deutsche Bahn AG Station & Service. Aber nun gehe es endlich los. "Um das Ziel des Landes, den ÖPNV bis 2030 zu verdoppeln zu erreichen, benötigen wir dringend die schnelle Schiene", betont Christian Specht, Mannheims Erster Bürgermeister und Vorsitzender des VRN. "Die moderne S-Bahn mit ihren schnellen und leisen Zügen bildet dabei das Rückgrat."

Der neue Haltepunkt Schwetzingen-Hirschacker soll zum Fahrplanwechsel 2022 in Betrieb gehen. Bleibt also zu hoffen, dass die VRN-Ampel bis dahin auf Grün umgesprungen ist.