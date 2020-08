Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. "Hier begann das ganze Elend", nahm Schwetzingens Feuerwehrkommandant Walter Leschinski kein Blatt vor den Mund. Mit dem Finger zeigte er auf die Stelle, wo vor fast genau einem Jahr im Schwetzinger Hotel Atlanta, in dem damals 75 Flüchtlinge untergebracht waren, ein Brand ausgebrochen war. Am 23. August 2019 musste Schwetzingen mit der Schreckensnachricht zurecht kommen. Zum Glück gab es damals die Chance, die betroffenen Menschen kurzfristig im Ankunftszentrum im Patrick-Henry-Village in Heidelberg unterzubringen. Ab Oktober 2019 waren sie vorübergehend in der Tompkins-Kaserne in Schwetzingen einquartiert. Vor einigen Monaten zogen sie schließlich in der Nachbarstadt Hockenheim in zwei Gebäude im Industriegebiet Talhaus ein.

Am vorgestrigen Montag kam nun für die Betroffenen eine neue Hiobsbotschaft, nämlich dass in der Gruppe der Flüchtlinge aus dem Hotel Atlanta zwei Personen positiv auf das Coronavirus getestet wurden, wie Schwetzingens Bürgermeister Matthias Steffan am Dienstag bei einer Begehung des Hotels berichtete. Später war dann von fünf Infizierten die Rede. Eine Flächentestung der gesamten Gruppe wurde angeordnet. Bis die Ergebnisse der Tests vorliegen, also in 24 bis 48 Stunden, wird eine Quarantäne der Flüchtlingsgruppe notwendig werden, wie Hauptamtsleiter Pascal Seidel erläuterte. Alles Weitere müsse man vom Ergebnis der Tests abhängig machen. "Wir arbeiten momentan daran, eine potenzielle Quarantäne der Gruppe von 75 Menschen organisatorisch auf die Beine zu stellen, damit wir das, falls es notwendig wird, auch umsetzen können", so Seidel.

In dieser Geflüchtetenunterkunft in Hockenheim sind die Bewohner des Hotels Atlanta untergebracht. Hier gibt es aktuell fünf Corona-Fälle.

Die Renovierungs- und Sanierungsarbeiten im Hotel Atlanta sind mittlerweile zu 80 Prozent erledigt. Ein Abschluss der Arbeiten könnte, wenn keine zusätzlichen Überraschungen auftreten, im Oktober erreicht werden, wie der Inhaber des Hotels Willi Denninger erklärte. Dann könnte das Hotel wieder bezogen werden. Bis dahin können Flüchtlinge in Hockenheim bleiben, sagte Steffan. Bei der sogenannten Anschlussunterbringung, die Schwetzingen leisten muss, werde man aber nur noch eine aufgelockerte "Corona-Belegung" mit deutlich weniger Geflüchteten umsetzen können, so Steffan. Die Mietverträge der Stadt Hockenheim mit dem Hotel Atlanta wurden gerade bis ins Jahr 2025 verlängert.

Bis zu maximal 130 Flüchtlinge waren in den 40 Zimmern des Hotels untergebracht. Zum Zeitpunkt des Brands waren es noch 75, sieben von ihnen erlitten eine Rauchgasvergiftung. Das ursprünglich kleine Feuer, das durch einen Kabelbrand ausgelöst wurde, hatte sich sehr schnell über mehrere Stockwerke ausgebreitet, weil bestimmte Kabelschächte nicht optimal in den Deckendurchbrüchen isoliert waren. Die Baumängel habe man erst später feststellen können. Offenbar waren beim Bau des Hotels einige Bauvorschriften nicht ganz ernst genommen worden, erläuterte Denninger.

Im Gebäude muss die gesamte Elektrik erneuert werden.

Inzwischen habe man mehrere Sachverständigen- und Brandschutzgutachten anfertigen lassen. Für die gegenwärtige Sanierung habe man ein Brandschutzkonzept entwickelt, und mit den jetzigen Arbeiten werde ein höherer Sicherheitsstandard im Haus umgesetzt. Mit den Versicherungen habe man sehr gut zusammen gearbeitet.

Zu den wichtigsten Maßnahmen gehörte eine Abschottung der insgesamt 40 Kabeldurchbrüche durch Decken und Böden, damit ein Feuer nicht mehr auf andere Stockwerke übergreifen kann. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich laut Willi Denninger auf über eine Million Euro. Man habe allerdings sehr viele Arbeiten in Eigenleistung erledigen können. "Jetzt darf aber nicht mehr viel dazu kommen."