Von Stefan Kern

Schwetzingen. Bald ist es so weit: In wenigen Wochen, voraussichtlich Mitte April, wird der erste Schwetzinger Spargel gestochen und auf den Tellern der Region landen. Dann beginnt eine Zeit, die für viele zu den schönsten des Jahres gehört. Schwetzingen könne ohne Spargel gar nicht gedacht werden, sagt Oberbürgermeister René Pöltl. Historisch, kulturell und natürlich kulinarisch hinterlasse das königliche Gemüse tiefe Spuren in der Stadt und werde dementsprechend zelebriert.

> Spargelhöfe: Aktuell sind es fünf in der Stadt: Renkert, Schäufele, Schuhmacher, Spilger und Fackel-Kretz-Keller. Traditionell verzichten die Schwetzinger Landwirte auf den Anbau unter Folie, der eine frühere Ernte ermöglicht. Am Ostersonntag, 17. April, da sind sich die Hofbetreiber einig, werde es Spargel geben. Damit das klappt, so Ulrich Renkert, brauche es nachts Temperaturen im zweistelligen Bereich.

Das genüge, wie Manuela Schuhmacher und Sonja Schäufele bestätigen, da der Schwetzinger Spargel in Sandböden wachse, die sich schnell erwärmten. Wegen der Abhängigkeit von der Witterung ließen sich aber nur schwer Prognosen über Mengen und Qualität des Stangengemüses treffen. Allgemein erwartet wird ein "normaler Jahrgang".

Das Thema Trockenheit spielt in den aktuellen Planungen der Bauern keine Rolle beziehungsweise bereitet ihnen keine Sorgen. Die Landwirte verweisen beim Verzicht auf Folie auch auf den Umweltaspekt. "So verhindern wir, dass noch mehr Plastik auf die Äcker kommt", sagt Elfriede Fackel-Kretz-Keller.

> Erntehelfer: Die meisten Hilfskräfte, die in Schwetzingen Spargel stechen, kommen aus Rumänien. Zwei Saisons lang herrschte Unsicherheit wegen Corona. Das sei jetzt weniger das Problem, meint Ulrich Renkert. Mehr Sorgen macht ihm der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Immer wieder hörten die Spargelbauern von Gerüchten, wonach Männer in osteuropäischen Ländern aus Gründen der Landesverteidigung daran gehindert werden könnten, gen Westen aufzubrechen. "Momentan stehen aber alle Ampeln auf Grün", erklärt Manuela Schäufele.

Völlig unabhängig von Erntehelfern aus Osteuropa ist der Spargelhof Fackel-Kretz-Keller, mit einem Hektar Anbaufläche allerdings auch der mit Abstand kleinste Betrieb. Dort hat man mit dem Ausbruch der Pandemie damit begonnen, Schüler und Studenten als Erntehelfer einzusetzen. "Und das funktioniert sehr gut", sagt Elfriede Fackel-Kretz-Keller. Zum Vergleich: Der Spargelhof Schuhmacher baut auf 2,5 bis drei Hektar Spargel an, Schäufele und Spilger auf 3,5 und Renkert auf vier Hektar.

> Events und Kultur: Neben der Kulinaria prägt der Spargel in Schwetzingen auch den Veranstaltungskalender. Mehrere Termine breiten dem Gemüse in der Stadt den roten Teppich aus. Los geht es am Samstag, 23. April, um 14 Uhr mit dem offiziellen Spargelanstich beim Spargelhof Spilger. Gemeinsam mit dem Ehrengast und Sternekoch Benjamin Pfeifer vom Restaurant "The Izakaya" im pfälzischen Wachenheim wird Oberbürgermeister Pöltl die Saison 2022 einläuten.

Deren Höhepunkt wird der Spargelsamstag am 7. Mai sein: Zwischen 10 Uhr und Mitternacht Spargel genießen und guter Musik lauschen. Christiane Drechsler, die Leiterin der Touristeninformation, verspricht "ein rauschendes Fest". Ebenfalls an diesem Samstag können sich Interessierte ab 15 Uhr auf eine Stadtführung mit der Spargelfrau begeben.

An den Freitagen, 13. und 20. Mai, finden jeweils ab 17 Uhr die Workshops "Stich den Spargel" statt. Dabei erfahren die Teilnehmenden nicht nur viel Wissenswertes über das königliche Gemüse in Schwetzingen, sondern lernen auch Spargel zu stechen. Der erste Workshop findet beim Spargelhof Spilger, der zweite bei Schuhmacher statt. Hier ist eine Anmeldung unter info@touristinfo.de erforderlich.

Am Donnerstag, 19. Mai, und Donnerstag, 26. Juni, jeweils ab 18 Uhr, findet die Führung "Spargel an der Wand" rund um die kurfürstliche Street-Art statt. Am Freitag, 29. April, veranstaltet die Volkshochschule (VHS) einen Spargel-Knigge-Kurs. Zwischen 18 und 21 Uhr lernen die Teilnehmer im Schlossrestaurant den richtigen Umgang mit dem Spargel auf dem Teller. Anmeldung über www.vhs-schwetzingen.de. An den Donnerstagen, 2. Juni und 4. August, finden jeweils ab 18 Uhr die Führungen "Dem Spargel auf der Spur" entlang des Spargellehrpfads statt.

Info: www.visit-schwetzingen.de