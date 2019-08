Von Anna Manceron

Schwetzingen. Wer sich mit den Themen Verkehr und Umweltschutz beschäftigt, kommt derzeit an einem Schlagwort kaum vorbei: Elektromobilität. Wie ein Elektroauto aussieht, was es kostet und wie sein Motor funktioniert - darüber können sich Interessierte in knapp zwei Wochen bei der vierten Ecomobil-Gala in Schwetzingen informieren.

Unter dem Motto "Nachhaltige Mobilität erfahren" bieten verschiedene Aussteller am Samstag, 31. August, und Sonntag, 1. September, auf dem Schlossplatz kostenlose Probefahrten, Mitmachaktionen und Expertengespräche an. "Neben dem technischen Wissen können die Besucher auch viele praktische Eindrücke sammeln", verspricht Veranstalter Wolfgang Gauf.

Die Ecomobil-Gala findet seit dem Jahr 2011 in Schwetzingen statt und wird von der Stadtverwaltung sowie vom Land Baden-Württemberg unterstützt. Als Schirmherr tritt diesmal Landesverkehrsminister Winfried Hermann auf. Er wird die Gala gemeinsam mit dem Schwetzinger Oberbürgermeister René Pöltl am Samstagmorgen eröffnen. Das Verkehrsministerium ist selbst mit einem Stand vertreten und präsentiert seine Kampagne "Neue Mobilität". Die Behörde wolle damit aufzeigen, wie man sich dauerhaft klimafreundlich fortbewegen kann, so der Veranstalter.

Auch die Stadt Schwetzingen ist mit einem Pavillon auf dem Schlossplatz vertreten. Am Samstag bieten die Mitarbeiter der Stabsstelle Klimaschutz, Energie und Umwelt um 11 Uhr einen Klimastammtisch an. Wer möchte, kann auch bei einem Gewinnspiel mitmachen. Gemeinsam mit einer Carsharing-Firma wird ein Wochenende mit einem Tesla-Elektroauto verlost.

Bei der Autoschau können Besucher verschiedene Modelle ansehen und testen. Zum Beispiel das weltweit erste in Großserie produzierte Wasserstoffauto (Toyota) oder einen SUV mit Hybrid-Antrieb (Mitsubishi). Gezeigt werden aber nicht nur Autos, sondern auch Zweiräder. Die VRN-Nextbike GmbH, das Fahrradverleihsystem des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN), informiert an ihrer Verleihstation auf dem Schlossplatz über die Leihräder. Außerdem zeigen Firmen aus der Region sportliche E-Mountainbikes und klassische Fahrräder mit elektrischem Hilfsmotor, auch Pedelec genannt.

Wer mit dem Fahrrad anreist, kann seinen Drahtesel auf dessen Verkehrstauglichkeit überprüfen lassen. Die Initiative Radkultur Baden-Württemberg bietet nämlich kostenlose Radchecks an und nimmt dabei Bremsen, Licht, Klingel und Reifendruck unter die Lupe. Kleinere Mängel werden direkt behoben.

Wenn es um Elektromobilität geht, darf derzeit vor allem ein Fahrzeug nicht fehlen: der elektrische Roller. Eine Firma aus Turin präsentiert deshalb in Schwetzingen ihren preisgekrönten Design-E-Scooter. Am Stand eines Mannheimer Start-ups können sich die Besucher außerdem Tipps zu Speicher- und Ladetechnik holen. Die jungen Experten erklären unter anderem, wie man sein Fahrzeug mit nachhaltigem Strom aus Solarenergie versorgen kann. Passend dazu präsentiert der regionale Energieversorger EWR seine Angebote. Dass man alte Technik mit neuer verbinden kann, zeigt der VW Bulli mit Elektromotor, der vor dem Schloss stehen wird.

Die Ecomobil-Gala findet traditionell zeitgleich mit dem Concours d’Elegance statt. Die Oldtimer-Schau im Schlossgarten beginnt bereits am Freitag, 30. August, mit dem Eintreffen und Aufstellen der Autos ab 9 Uhr. Die sogenannte Classic Gala endet am Sonntag, 1. September, 18 Uhr. Der Eintritt in den Schlossgarten kostet sechs Euro.