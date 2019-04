Schwetzingen. (stek) Einen solchen Streit um das Postgelände hat Schwetzingens Oberbürgermeister René Pöltl so nicht kommen sehen. Der Bau von 40 Mietwohnungen ist dort vorgesehen. Als großen Vorteil pries Pöltl dabei das Verfahren "Vorhabenbezogener Bebauungsplan" an. Konnte er doch so für die Nachbarn zahlreiche Verbesserungen heraus verhandeln. Am Ende habe nur noch ein einziger Anwohner einen Kritikpunkt gehabt, informierte der Rathauschef. Insgesamt habe man bei den Verhandlungen mit dem Investor jedoch viele Verbesserungen erreicht - die bei einer Ablehnung von Seiten des Gemeinderats hinfällig wären.

Mit Karl Rupp (SFW) äußerte bereits der erste Redner große Bedenken. Die Mehrheit der Schwetzinger Freien Wähler sehen viele Verbesserungsvorschläge nicht berücksichtigt und plädieren für andere Lösungen, die den Raum weniger verdichten." Wenn das alles so käme, würde die Lebensqualität leiden", so Rupp. Natürlich versuche der Investor so viel Raum wie möglich zu bauen, um möglichst viel Gewinn zu erzielen. Der Gemeinderat habe jedoch nicht die Pflicht, dabei Erfüllungshelfer zu werden.

Ulrich Renkert (CDU) erkannte dagegen in dem jetzt vorliegenden Bebauungsplan viele Verbesserungen verwirklicht. Den Interessen der Anwohner sei durchaus Rechnung getragen worden und das Ergebnis könne sich sehen lassen. Der ganze Bereich Bahnhof erführe mit der Maßnahme eine Aufwertung. Darüber hinaus brauche Schwetzingen dringend Mietwohnungen auf dem Markt.

Monika Maier-Kuhn (SPD) lehnte das Projekt ab. Sieht sie die Pläne doch im Konflikt mit den in Schwetzingen beschlossenen Klimaschutzmaßnahmen. Problematisch seien die Auswirkungen auf das vorherrschende Mikroklima rund um Belüftung und Nachttemperaturen. Darüber hinaus bedauerte sie, dass nicht auch sozialer Wohnungsraum geschaffen werde. "Das müsste bei jeder Neuentwicklung mit rund 20 Prozent der Wohnfläche als sozialer Wohnraum Pflicht sein", war ihre Meinung.

Skeptisch zeigte sich auch Marco Montalbano (Grüne). Die Bebauung sei zu massiv und käme bei den angrenzenden Grundstücken "einer Enteignung nahe". Die Beeinträchtigung der Lebensqualität sei massiv. Zu begrüßen wäre daher, wenn der Investor auf den Queranbau Nord verzichten würde. Das Maximum an Wohnfläche zu schaffen, wäre aus Investorensicht zwar nachvollziehbar, aber aus städtischer Sicht nicht wünschenswert. "Es muss nachgebessert werden", fand er. Christian Lorentz (FDP) dagegen begrüßte das Vorhaben. Der Investor habe in der Verhandlung mit der Stadt deutlich nachgebessert und die Pläne stellten eine guten Kompromiss dar.

René Pöltl, der den Entscheid auf der Kippe sah, betonte nochmals, dass ein negativer Entschluss dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan ein Ende bereiten und dann das normale Planungsverfahren greifen werde, dass viele der jetzt erzielten Verbesserungen in Frage stellt.

Robin Pitsch (SPD) brachte deshalb einen Vertagungsantrag ins Spiel, dem 15 Ratsmitglieder folgten. CDU und FDP enthielten sich, so dass sich das Verhandlungskarussell nun ein weiteres Mal dreht.