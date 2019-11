Schwetzingen. (man) Wolfgang Leberecht ist erstaunt. „Da hat jemand auf größtmögliche Aufmerksamkeit gesetzt“, sagt der Rathaussprecher am Montagmorgen, als er das Foto von der jüngsten Farbschmiererei in Schwetzingen erblickt. Ein Unbekannter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag den Sockel der städtischen Skulptur „Die Pappelpyramide“ in der Bahnhofsanlage mit Farbe beschmiert. Parolen gegen die AfD und Nazis standen dort in weißen Lettern auf rostbraunem Hintergrund. „Das ist ärgerlich, aber wahrscheinlich können wir den Schaden wieder beheben“, so Leberecht.

Laut Polizeibericht wurde der Unbekannte gegen 3.15 Uhr dabei beobachtet, wie er die Farbe aufbrachte. Allerdings verständigte der Zeuge die Polizei erst am Sonntagmorgen. Der Täter trug schwarze Kleidung und entfernte sich später in Richtung Bahnhof. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen. Diese können sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202/2880 melden.

Es ist nicht das erste Mal, dass in der Spargelstadt öffentliche Kunstwerke mutwillig beschädigt werden. Erst vor wenigen Monaten besprühten Unbekannte die weiße Schweine-Skulptur auf dem Schlossplatz mit bunter Farbe. „Damit muss man leben“, meint Wolfgang Leberecht. „Wir wollen trotzdem weiterhin schöne Dinge im öffentlichen Raum ausstellen.“ Wegen solcher Vorfälle alles abzubauen, hält er für das falsche Signal. „Die Schwetzinger lieben diese Kunstwerke, das merkt man an ihren Reaktionen“, betont Leberecht.