Von Volker Widdrat

Schwetzingen. Wer meint, während der Corona-Krise gebe es in Schwetzingen keine Knöllchen für Falschparker, der irrt sich. Das Ordnungsamt schreibt weiterhin Strafzettel und verhängt auch Bußgeld, bestätigt Stadtsprecherin Andrea Baisch auf Nachfrage: "Der Vollzugsdienst hat weiterhin den ruhenden Verkehr, aber überwiegend sicherheitsrelevante Verstöße wie Parken im Kurvenbereich, auf Schwerbehindertenparkplätzen und Feuerwehrzufahrten im Blick und verwarnt bei Bedarf auch."

Die Mitarbeiter verrichteten allerdings, wie im restlichen Rathaus, einen eingeschränkten Dienst. Die allgemeinen Öffnungszeiten sind abgedeckt und Behördengänge können nach vorheriger Terminvereinbarung stattfinden. "Es gibt in der aktuellen Situation aber auch Sonderdienste, wie zum Beispiel Präsenzstreifen an den Wochenenden zur Information und Kontrolle der Einhaltung der Corona-Verordnung. Dabei werden die Mitarbeiter des Außendiensts auch von Kollegen des Innendiensts unterstützt. Da herrscht eine große Flexibilität, je nach Bedarf und Arbeitsaufwand", so Baisch. Tatsächlich sei ja nur bei einem Teil der Mitarbeiter im Ordnungsamt Homeoffice möglich.

Die getroffenen Maßnahmen basierten auf der Rechtsverordnung des Landes: "Hier unterscheiden wir uns nicht von den anderen Kommunen. Es gilt das Infektionsschutzgesetz in Verbindung mit der Corona-Verordnung der Landesregierung in der jeweils aktuell gültigen Fassung", erklärt Baisch. Bei den Sozialkontakten hielten sich die Menschen in Schwetzingen überwiegend an die Vorgaben, auch im Bereich der Gastronomie.

"Wir haben aktuell keine Probleme mit Bürgern, die den amtlichen Anweisungen nicht Folge leisten. Natürlich gibt es Einzelfälle, die Masse verhält sich aber sehr gut und vernünftig. Die Menschen haben die Notwendigkeit der Maßnahmen verstanden, halten sich daran und setzen sie um", sagt die Sprecherin. Aktuell lägen der Stadt zehn Verstöße gegen gegen die Corona-Verordnung vor.

In diesen Fällen hätte sich mehr als die vorgeschriebene Maximalzahl von Personen außerhalb des familiären Umfelds im öffentlichen Raum aufgehalten. Insgesamt seien 28 Personen angezeigt worden. Die Geldbuße betrage jeweils 200 Euro. Ansonsten gelte auch in der Spargelstadt der Bußgeldkatalog des Landes. Darin ist für die Teilnahme an einer Veranstaltung oder sonstigen Ansammlung außerhalb des öffentlichen Raums von jeweils mehr als fünf Personen eine Strafe von 250 bis 1000 Euro vorgesehen.

Betritt eine Person trotz Verbot und erhöhtem Infektionsrisiko eine Einrichtung, können sogar bis 2000 Euro fällig werden. Und wer beispielsweise eine Pflegeeinrichtung "besucht", kann mit einem Bußgeld von bis zu 1000 Euro belangt werden. Dabei ist noch zu berücksichtigen, ob ein Erst- oder ein Folgeverstoß vorliegt. Im Wiederholungsfall wird es richtig teuer, dann kann eine Strafe von bis zu 25.000 Euro verhängt werden.

Das Ordnungsamt verschickt weiter Bußgeldbescheide bei Verkehrsverstößen. Deshalb appelliert Baisch an die Bürger, sich an die gültigen Regeln zu halten. Der Dienstbetrieb im Ordnungsamt ist zwar eingeschränkt, die Mitarbeiter sind aber telefonisch und per E-Mail weiterhin während der Öffnungszeiten zu erreichen.

Zudem können, falls nötig, auch nach vorheriger telefonischer Absprache Termine vereinbart werden. Der eingeschränkte Dienstbetrieb im Rathaus dauert zunächst bis 19. April.