Schwetzingen. (cab) In einem offenen Brief ruft Oberbürgermeister René Pöltl die Bürger seiner Stadt dazu auf, sich in der Coronakrise weiterhin diszipliniert zu verhalten und das bestehende Kontaktverbot zu beachten – gerade auch in den Ostertagen. "Bleiben Sie im Kreis Ihrer engsten Familie und vermeiden Sie in der Öffentlichkeit Kontakte mit mehr als einer fremden Person. Halten Sie vor allem auch den empfohlenen Abstand von mindestens 1,5 Metern ein", so das Stadtoberhaupt am Dienstag.

Zugleich macht er der Bevölkerung Mut: "So wie ich es wahrnehme, sind wir auf dem richtigen Weg." Wenn es so weitergeht, hält es Pöltl sogar für denkbar, dass es nach den Osterferien wieder "eine stufenweise Normalisierung von Teilbereichen unseres Lebens geben kann". Wann genau es Änderungen geben könne und wie sie im Detail aussehen würden, sei allerdings noch nicht bekannt.

Pöltl zeigt sich in seinem Schreiben erfreut darüber, dass Schwetzingen mit viel Engagement und Disziplin daran festhält, die Zahl der Corona-Neuerkrankungen deutlich einzubremsen. Dabei ist sich der Oberbürgermeister der Größe und Bedeutung der Anstrengungen bewusst: "Es gibt keinen Zweifel: Das sind harte Einschnitte in die Grundlagen unseres Lebens, die uns allen viel abfordern. Das gilt gleichermaßen für die Familien und das Privatleben wie für uns als Arbeitnehmer oder Betriebs- und Geschäftsinhaber. Zugleich gibt es in diesen Tagen viele Menschen, die in ihren Berufen und im Ehrenamt außergewöhnliches leisten." Der Gesellschaft werde derzeit eine harte Probe abverlangt: "Mit zunehmender Zeit kommen viele von uns an die Belastungsprobe, und auch unsere Gemeinschaft und der Rechtsstaat sind herausgefordert."

Doch Pöltl sieht, dass sich dieser Weg lohnt und es Grund zur Hoffnung gibt: "Wir konnten die Anzahl der Intensivbetten in Deutschland von 28.000 auf jetzt 40.000 anheben. Auch im Rhein-Neckar-Kreis und in der Region wurden die entsprechenden Verbesserungen umgesetzt. Im Vergleich zu vielen anderen Gebieten in der Welt sind wir immer noch in einer sehr guten Situation – zum Glück."

Besonders wichtig ist dem Oberbürgermeister in diesem Zusammenhang auch, dass es in Schwetzingen erstmals mehr gesundete als erkrankte Personen gibt, wobei die Zahl der Erkrankten kumuliert sei. Auch sei der Anstieg der bekannten Neuerkrankungen in der Stadt und im Rhein-Neckar-Kreis erkennbar abgeschwächt. Eine Momentaufnahme von den positiven Effekten der Kontaktsperre, die auch Motivation seien für die kommenden Tage. Zumal sich die Allermeisten "mustergültig" verhalten würden, was maßgeblich dazu beigetragen habe, die Entwicklung bei den Infektionen zu verbessern, so Pöltl. Zugleich warnt der Oberbürgermeister aber die Unbelehrbaren: Polizei und Ordnungsamt würden weiter darauf achten, "dass die Regeln und Vorgaben der geltenden Corona-Verordnung eingehalten werden".