Schwetzingen. (pol/man) Ein Autofahrer hat am Sonntagmittag in der Einfahrt eines Parkhauses in der Wildemannstraße einen Auffahrunfall verursacht und ist anschließend mit seinem Wagen rückwärts in eine gegenüberliegende Hauswand gekracht. Laut Polizei warteten bereits zwei Autos in der Einfahrt des Parkhauses, als sich der ältere Herr mit seinem Audi näherte.

Der Senior fuhr auf einen stehenden Toyota auf, der wiederum auf ein weiteres Auto geschoben wurde. Der Audi-Fahrer legte daraufhin den Rückwärtsgang ein, fuhr mit Vollgas aus dem Parkhaus und überquerte die Wildemannstraße. Sein Wagen prallte mit voller Wucht gegen die Fassade des gegenüberliegenden Sparkassengebäudes.

Ob es sich bei dem Audi um einen Wagen mit Automatikgetriebe handelte, konnte ein Polizeisprecher am Sonntag noch nicht sagen.

Der Senior und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Audi entstand ein Totalschaden. Den Schaden an den anderen Autos schätzt die Polizei auf 12.000 Euro.

An der Hauswand entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro. Wegen herausgefallener Gebäudeteile wurde der Gehweg abgesperrt, es besteht jedoch keine Einsturzgefahr.

Update: 13. Oktober 2019, 19 Uhr