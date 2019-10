Schwetzingen. (pol/pri/mün) Zu einem spektakulären Unfall kam es am Sonntagmittag in Schwetzingen. Ein Audi-Fahrer verursachte in der Einfahrt zum Parkhaus in der Wildemannstraße einen Auffahrunfall.

Dann legte er den Rückwärtsgang ein und fuhr offenbar mit Vollgas rückwärts aus dem Parkhaus. Er raste über die Straße und sein Audi prallte mit voller Wucht gegen die Fassade des Sparkassengebäudes.

Nach ersten Informationen wurden der Mann und seine Beifahrerin in ein Krankenhaus eingeliefert.

Weitere Informationen folgen.