Von Marion Gottlob

Schwetzingen. Trotz Corona: Das Mozartfest findet dieses Jahr statt – und zwar in einer Form, die den geltenden Hygieneregeln gerecht wird. "Musik gibt Hoffnung und schafft Gemeinschaft", betont Katharina Simmert, die Geschäftsführerin der Schwetzinger Mozartgesellschaft. Unterstützung bekommt sie von Oberbürgermeister René Pöltl: "Ich begrüße es, dass das Mozartfest durchgeführt wird", erklärt der Rathauschef.

Noch vor einem Jahr hätte sich wohl keiner der Verantwortlichen auch nur träumen lassen, dass das nächste Fest auf der Kippe stehe könnte. Rosa Grünstein, die damals in den Vorstand der Mozartgesellschaft gewählt wurde, erinnert sich: "Keiner konnte ahnen, was uns erwartet. Und statt zu jammern, haben wir Ideen zusammengetragen."

Eine wichtige Einschränkung gibt es allerdings: "Die Zauberflöte" wird nicht aufgeführt, weil man dabei die Abstandsregeln nicht einhalten könnte. "Vielleicht können wir die Oper nächstes Jahr nachholen", sagt Nikolaus Friedrich, Künstlerischer Leiter der Mozartgesellschaft. Beim diesjährigen Fest rechnen die Veranstalter mit höchstens 600 Besuchern. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 kamen rund 2000 Gäste für das Musikfest nach Schwetzingen.

Doch die Corona-Pandemie zwingt den Verein zur Einhaltung strikter Hygiene- und Abstandsregeln. Die Konzerte finden im Jagd-Saal mit rund 100 Plätzen und in der Kapelle mit rund 40 Plätzen statt. Bisher sind nur kurze oder gar keine Pausen vorgesehen. Eventuell wird das Programm auch gekürzt, falls die Dauer der Veranstaltungen kurzfristig eingeschränkt werden muss. Die Gagen der Künstler bleiben jedoch stabil, betont Simmert. Gerade wegen der Krise.

Das Mozartfest beginnt am Samstag, 26. September, und geht bis Sonntag, 11. Oktober. Gerettet ist die Aufführung der Auftragsarbeit "Hadron" am Sonntag, 4. Oktober, mit dem Eliot Quartett, einem exzellenten Streichquartett der neuen Generation, sowie Nikolaus Friedrich, der selbst Klarinettist ist. Der Komponist Oliver Schneller hat eine Professur an der Robert-Schuman-Hochschule in Düsseldorf. Seine Werke wurden bereits vom SWR-Sinfonieorchester, dem Orchestre National de France und dem Beijing Symphony Orchestra aufgeführt. "Die Noten liegen schon bei mir auf dem Pult zum Üben", erklärt Friedrich.

Den Start des Mozartfests am 26. September markiert das Ensemble Quatuor Akilone mit Werken von Mozart, Beethoven und Ravel. Das Frauen-Quartett gastiert in bedeutenden Sälen Europas, gibt aber auch Konzerte in Gefängnissen oder für Geflüchtete. Am Sonntag, 27. September, folgt das Duo Ani und Nia Sulkhanishvili. Die georgischen Zwillinge spielen seit ihrem sechsten Lebensjahr Klavier und entdeckten mit 13 Jahren das vierhändige Spiel für sich. Sie sind Preisträger des internationalen Musikwettbewerbs der ARD. Das Duo nimmt die Zuhörer mit auf eine musikalische Reise von Mozart bis Brahms, unter anderem mit Variationen über das Andante G-Dur von Mozart (KV 501) und der Fantasie f-moll von Schubert (D 940).

Anton Steck und Christina Kobb bringen die historisch informierte Aufführungspraxis am Freitag, 2. Oktober, zu Gehör. Steck ist als Solist für die Barockvioline bekannt, seine CDs wurden mehrfach ausgezeichnet. Christina Kobb wird das Hammerklavier spielen. Auf dem Programm stehen Werke von Mozart und Beethoven, unter anderem die Beethoven-Variationen "Se vuol ballare" aus Mozarts "Le Nozze di Figaro".

Am Samstag, 10. Oktober, folgt das Trio "Wanderer" mit Werken von Mozart, Beethoven und Schumann. Am Sonntag, 11. Oktober, wird Roberto Prosseda das Fest mit Mozart-Klaviersonaten beschließen.

Noch ist unklar, ob zwei Aufführungen im Rokokotheater wie geplant stattfinden können: Zum einen das Konzert mit Stipendiaten der Jürgen-Ponto-Stiftung, zum anderen das mit dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim. Für alle anderen Veranstaltungen hat der Kartenverkauf bereits begonnen. Die Tickets sind im Internet auf der Seite der Mozartgesellschaft sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.