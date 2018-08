Der Künstler Joan Sallas zeigt Kunstwerke, die er aus Servietten gefertigt hat. Der gebürtige Spanier ist vermutlich der einzige Mensch in Europa, der diese Kunst in dieser Perfektion beherrscht. Es braucht oft viele Stunden, Wochen oder sogar Monate, um die Objekte aus Stoff-Servietten zu fertigen. Fotos: Lenhardt

Von Marion Gottlob

Schwetzingen. Wer diese Kunst sieht, ist erst einmal verblüfft. Staunend steht man vor einem schneeweißen Brunnen, der aus gefalteten Servietten besteht. Dann ein ungläubiger Blick zu einem Nashorn - auch das Tier ist aus Servietten geformt. Die Objekte sind Teil der Ausstellung "Gefaltete Schönheit - von Joan Sallas" zur Kunst des "Serviettenbrechens" im Schwetzinger Schloss. "Eine kunsthandwerkliche Meisterleistung", sagt Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg.

Der Künstler Joan Sallas ist in Europa vermutlich der einzige Mensch, der solche Objekte aus Stoff-Servietten fertigen kann. Gezeigt werden Kunstwerke, die er nach historischen Vorbildern gefaltet hat. Es ist eine Kunst, die gerade durch ihre Vergänglichkeit zum Luxus wurde. Denn eine "gefaltete" Serviette bleibt nur solange in Form, bis sie für das Mahl "entfaltet" wird. Künstler Sallas erweckt diese Kunst nun zu neuem Leben.

Die Serviette gehörte schon bei den Römern zur Tisch-Kultur. Im 16. Jahrhundert wurde sie beim Adel Mode. Das Wort "Serviette" steht für "die kleine Dienerin". Damals war die "kleine" Serviette meist sehr großzügig bemessen, denn sie schützte die Kleidung vor Schmutz und Flecken in einer Zeit ohne Waschmaschine. Manche Servietten-Kunstwerke benötigen (auch heute) Monate für ihre Herstellung, denn oft folgt nach einer Faltung eine Ruhezeit des Pressens.

Joan Sallas wuchs in Spanien auf. Mit sechs Jahren erlernte er die Kunst des Servietten-Faltens beim Großvater, einem Montessori-Pädagogen. Spielerisch übte das Kind seine dreidimensionale Fantasie. Später studierte Sallas Musik und Sonderpädagogik. Als Erwachsener wollte er zunächst mit Papier neue Falt-Techniken erproben. Während sich andere Falt-Experten an der Kunst des Origami aus Japan orientierten, durchforstete Sallas die europäische Vergangenheit nach Falt-Vorbildern.

So entdeckte er das "Traktat des Faltens" von Mattia Giegher (Matthias Jäger) aus dem Jahr 1629. Der Universitätslehrer aus Bayern lehrte in Padua seine Jura-Studenten die Kunst des Servietten-Brechens, wie man das Falten auch nennen kann. Das Besondere: Das Buch zeigt nicht nur Illustrationen mit den einzelnen Falt-Schritten, sondern auch die Haltung der Finger. Sallas war begeistert und suchte daraufhin in Bibliotheken und Museen nach Anleitungen. Heute verfügt er über eine Sammlung von rund 5000 Dokumentationen über die Faltkunst in rund 30 Sprachen, und er hat selbst darüber geschrieben.

Ralf Wagner, Konservator von Schloss und Schlossgarten Schwetzingen, hat den Künstler für die Ausstellung gewonnen: "Ich sehe nun in der Realität, was ich bisher nur aus Büchern kannte." Man muss wissen, dass manches Mal nur Zeichnungen der vollendeten Servietten-Kunstwerke überliefert sind, ohne jede Anleitung. Sallas macht sich dann an die Detektiv-Arbeit, die Falt-Schritte zu analysieren. Für eine recht unscheinbare Serviette brauchte er zwei Jahre zur Entschlüsselung der Technik. Servietten konnten in der Form von Wappen gefaltet werden und wurden so zu Status-Symbolen. Sie konnten aber auch Versteck von Liebesbriefen oder sogar Gift sein. In der Schwetzinger Präsentation kann man einen großen Baum aus gefalteten Servietten bewundern. Passend zu einer Jagdszene auf einer Tapete im Schloss hat Sallas eine Jagdszene aus Servietten mit Wild und Jägern mit Gewehr gefaltet.

Zu sehen sind eine acht Meter lange Servietten-Schlange genauso wie ein Delfin oder Vögel. Sallas hat seine Kunst schon unter anderem in den USA, Schweden, Österreich, Großbritannien und Frankreich ausgestellt. Manche Herrscher lassen den Künstler sogar heute noch Servietten zu speziellen Anlässen falten. So wird auch ein drei Meter langer Tiger gezeigt, den sich der Emir von Katar gewünscht hatte …

Info: Die Ausstellung "Gefaltete Schönheit - von Joan Sallas" ist bis 4. November zu sehen. Die Ausstellung kann nur im Rahmen von Schlossführungen besichtigt werden.