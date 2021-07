Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. "Die Stadt Schwetzingen wird durch mehrgleisige Bahnanlagen verkehrstechnisch, emotional und städtebaulich in zwei Teile gespalten." Mit dieser Aussage begann Oberbürgermeister René Pöltl seine Ausführungen zur Erstellung einer Rad- und Fußgängerbrücke vom entstehenden Pfaudler-Areal, das seit einigen Tagen "Schwetzinger Höfe" heißt, hinüber zum Schwetzinger Bahnhofsplatz. Mit einem neuen Brückenschlag in Form einer attraktiven, ästhetischen und innovativen Rad- und Fußgängerbrücke soll die Trennwirkung der Bahngleise verringert werden und den Bewohnern der Schwetzinger Ostseite jenseits der Bahnanlagen die Möglichkeit bieten, direkt die Innenstadt, vor allem aber auch den Bahnhof mit dem wichtigen S-Bahnhalt, zu erreichen.

Zu Beginn der Diskussion in der jüngsten Gemeinderatssitzung betonte Pöltl, dass mit dem Tagesordnungspunkt kein Beschluss einhergehe. Vielmehr sollte es sich um eine nach Außen dokumentierte "sehr ernsthafte Absichtserklärung" handeln. "Die brauchen wir für das Antragsverfahren zur Förderung der Brücke. Das Förderprogramm des Bundes stellt 80 Prozent der förderfähigen Kosten in Aussicht. Das werde vermutlich wegen Corona auf 90 Prozent steigen. "Und wenn wir als finanzschwache Kommune im Sinn des Bundes eingestuft würden, könnten wir sogar 100 Prozent Förderung bekommen", so Pöltl. Insgesamt soll die Brücke gemäß einer groben Schätzung der Planer rund neun Millionen Euro kosten. Der Baubeginn könnte Anfang 2025 erfolgen, die Bauzeit wird auf zwei Jahre kalkuliert.

Auf der Grundlage der Anforderungen des Programms "Richtlinie zur Förderung innovativer Projekte zur Verbesserung des Radverkehrs" hat die Stadt, nachdem sie vom Gemeinderat im Oktober 2019 dazu beauftragt worden war, die Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie an zwei Planungsbüros vergeben. Die Büros sollten einerseits die ingenieurtechnische Machbarkeit untersuchen und andererseits eine herausragende gestalterische und innovative Qualität sicherstellen.

Die Brücke soll als künftiges Wahrzeichen der Stadt und als städtebaulicher Glanzpunkt den Umstieg auf eine autofreie Mobilität dokumentieren. Mit einer freien Spannweite von 80 Metern wird die Brücke wohl unübersehbar sein. Gläserne Aufzugstürme für die Barrierefreiheit, ein breiter Treppenaufgang an der Ostseite, der zum Verweilen einlädt, und die ganzjährige Nutzbarkeit aufgrund eines solaren Beheizungssystems, das die Oberfläche der Brücke auch im Winter eisfrei hält, sollen für das Schrägseil-Brückenbauwerk neue Maßstäbe setzen. Zur Umsetzung des Projekts, das zukünftig rund 2000 Bewohner des Pfaudler-Areals, und damit knapp zehn Prozent der Schwetzinger Bevölkerung, an die Innenstadt anbinden soll, ist jedoch der Erwerb eines bahneigenen Grundstücks mit einer Größe von 4714 Quadratmetern am östlichen Teil der Brücke notwendig. Mit der Bahn wurde über den Kauf bereits verhandelt, der "Entlass des Grundstücks aus der Bahnbetriebsnotwendigkeit", so die Sitzungsvorlage, ist zugesagt, ein Notartermin vereinbart.

Nachdem der Gemeinderat im Tagesordnungspunkt zuvor bereits 18 Millionen Euro für den Umbau des Rothackerschen Hauses bewilligt hatte, stand das Neun-Millionen-Euro-Projekt zunächst in der Kritik. Josef Walch betonte die Zustimmung der Grünen. Simon Abraham (SPD) kritisierte, dass in der 31 Seiten umfassenden Studie lediglich zwei magere technische Angaben zu lesen seien. Ansonsten werde mit schwammigen Aussagen politisch Stimmung für die Brücke gemacht. Mit der Ungewissheit zur Förderung erklärte er die Ablehnung des Projekts durch seine Fraktion. Auch die FDP, CDU und SFW betonten, dass es ohne Förderung nicht gehe und man nur unter diesem Vorbehalt zustimme. Werner Zieger (Linke) wollte sich enthalten, "weil nichts Genaues vorliegt". Und Haydar Sahin (Aktive Bürger Schwetzingen) betonte: "Ich empfinde uns als Trittbrettfahrer bei Fördergeldern. Das sind auch Steuergelder. Die sollen nicht dazu da sein, um die Profite von Investoren zu erhöhen". Schließlich wurde das Projekt bei fünf Gegenstimmen und einer Enthaltung beschlossen.