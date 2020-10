Marion Gottlob

Schwetzingen. Als sein Sohn vor zehn Jahren auf die Welt kam, machte sich der Matthias Medert eine Liste mit der Überschrift: "Welche Ziele habe ich für mein Leben?" Alle Vierteljahr schaut er sich diese Liste wieder an und prüft, was er bereits umgesetzt hat. Vieles lief gut, doch bei einem Punkt fehlte ihm bislang die richtige Idee: "Gutes für die Gesellschaft tun". Im Urlaub machte sich Medert, der für das Softwareunternehmen SAP arbeitet und in Schwetzingen lebt, Gedanken darüber, in welchen Bereichen er sich engagieren könnte.

Dabei stellte er fest, dass die Vereinten Nationen fast zeitgleich eine Liste mit ähnlichen Zielen für die Weltgemeinschaft veröffentlicht hatte. Wunderbar, dachte sich Medert – und schrieb prompt sein erstes Buch. Das Werk trägt den Titel "17 Ziele für eine lebenswerte Zukunft" und ist im Springer Verlag in Heidelberg erschienen.

Fünf Jahre lang hat der Wirtschaftsingenieur an dem Buch gearbeitet. Dabei setzte er sich mit Themen wie Armut, Hunger, Gesundheit, Bildung, Energie, Arbeit, Klimaschutz und Frieden auseinander. Wissenschaftliche und teilweise sehr komplexe Sachverhalte übersetze er in eine einfache und verständliche Sprache.

Mederts Buch gibt Anregungen für nachhaltiges Handeln auf globaler und nationaler Ebene und gibt Tipps für den Alltag. Jedes Kapitel beginnt mit einem Beispiel: Unter dem Stichwort "Keine Armut" erzählt der Autor etwa von dem Mädchen Phiona aus Uganda. Ihr Vater starb an Aids, sie lebte im Slum und konnte nicht die Schule besuchen. Mit neun Jahren traf Phiona den Sozialarbeiter Robert Katende. Er wollte das Kind fördern und bot ihr eine Schale Getreidebrei gegen eine tägliche Schachlektion an. Phiona ließ sich auf den Deal ein – und wurde so gut, dass man sie mit 16 Jahren zur Schacholympiade einlud. Mit dem Preisgeld konnte sie ihr Schulgeld bezahlen und ihre Familie unterstützen.

Mederts Buch erzählt aber auch Beispiele von versteckter Armut in Deutschland – etwa wenn Kinder nicht an Ausflügen teilnehmen können, weil ihren Eltern das Geld dafür fehlt und sie keine Förderung beantragen. "Nutzt staatliche Fördermöglichkeiten", lautet der Appell des Autors an dieser Stelle.

Durch die Arbeit an dem Buch hat Matthias Medert auch sein eigenes Leben verändert. Unter anderem nahm er am "Social Sabbatical" teil. Dabei handelt es sich um ein Angebot des Unternehmens SAP an seine Mitarbeiter für soziales Engagement. Matthias Medert traf dabei die 19-jährige Dilyara aus Kasachstan. Sie wuchs als Kind in armen Verhältnissen auf und hatte den Traum, Konditorin zu werden.

Dilyara bewarb sich bei einem Projekt zur Förderung von Mädchen und konnte eine Ausbildung absolvieren. Heute träumt sie davon, eine eigene Konditorei zu eröffnen. Was Medert daraus gelernt hat? "Sei offen für Neues und lerne jedes Jahr etwas dazu. Wenn Du Kinder hast, unterstütze sie, ihre Neugier zu entwickeln", schreibt er in seinem Buch.

Einige Tipps setzt der Wirtschaftsingenieur auch in seinem eigenen Alltag mit seiner Frau Beatrice, seinem Sohn und seinen Zwillingstöchtern um. Die Familie isst weniger Fleisch und fährt kaum noch Auto. Stattdessen fahren die Eltern mit dem Rad zur Arbeit.. "Als Vater von drei wundervollen Kindern sehe ich mich in der Verantwortung, meinen Teil dazu beizutragen, dass meine Kinder sich auf eine lebenswerte Zukunft freuen können", betont Medert.

Wer tiefer in ein Thema einsteigen möchte, findet in seinem Buch ein umfangreiches Literaturverzeichnis. Derzeit plant Medert, sein Buch im Rahmen von Lesungen in der Buchhandlung "Kieser" in Schwetzingen und beim Lions Club in Ludwigshafen vorzustellen.

Info: Das Buch "17 Ziele für eine lebenswerte Zukunft. Für uns und unsere Kinder" von Matthias Medert ist im Springer Verlag in Heidelberg erschienen. Das knapp 280 Seiten starke Werk kostet 20 Euro und ist auch als E-Book erhältlich.