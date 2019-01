Von Wolf H. Goldschmitt

Schwetzingen/Rhein-Neckar. Die Klage der Baugenossenschaft Schwetzingen gegen eine 74-jährige Rentnerin und ihre Hündin Luna sorgte wochenlang für Empörung im Netz. Elf Jahre hatte sich niemand über den friedlichen, 13-jährigen American Staffordshire beschwert. Doch urplötzlich sollte der gemütliche Vierbeiner in der Wohnung nicht mehr geduldet sein und ins Tierheim abgeschoben werden. Das Schicksal wählte einen anderen Weg: Luna ist tot.

Ein Urteil des Amtsgerichtes über die Rechtmäßigkeit der Hundehaltung wird es nicht mehr geben. "Nach dem Tod muss der Kläger den Fall als erledigt erklären", sagte am Montag die zuständige Richterin Barbara Bartelmus auf Anfrage.

Die Trauer war groß, als über soziale Netzwerke am Wochenende bekannt wurde, dass Luna eingeschläfert werden musste. Sie hatte Wasser in der Lunge, ihr Frauchen Edeltraud Muth wollte ihr unnötiges Leiden ersparen. Die Hündin wurde eingeäschert. Die Urne steht nun an einem Ehrenplatz der Drei-Zimmer-Wohnung in der Friedrich-Ebert-Straße.

Ob sich die nervliche Belastung, der die Hundehalterin seitens der Baugenossenschaft in jüngster Zeit ausgesetzt war, auch auf die sensible Hündin übertragen hat? Zumindest ausschließen will Sandra Mummert vom Tierschutzverein Schwetzingen diese These nicht.

Normalerweise würden Hunde dieser Rasse älter. Diese Erfahrung nahm auch die Richterin in der ersten Verhandlung zum Anlass, einen Vergleichsvorschlag zu unterbreiten: Weil Luna schon ein gewisses Alter erreicht habe und ihre Rasse ein Alter von 15 Jahren erreichen könne, sollten die Beklagte und ihre betagte "Hausgenossin" doch noch ein paar schöne Jahre miteinander verbringen.

Im Gegenzug hätte sich Edeltraud Muth verpflichten müssen, nach dem Ende ihres Lieblings keinen anderen Hund mehr zu halten. Anwalt Johannes Himmes lehnte den Kompromiss für die Baugenossenschaft kategorisch ab. Eine Urteilsverkündung war darauf für den 6. Februar angekündigt worden.

Jetzt muss das Gericht noch entscheiden, wie die Prozesskosten in Höhe von 269 Euro verteilt werden sollen. Tierrechtsanwalt Lars-Jürgen Weidemann bezeichnete gegenüber der RNZ die Verhandlung selbst als "ein überflüssiges Gehampel der Baugenossenschaft". Für ihn sei der Fall, dessen Streitwert mit 2000 Euro angesetzt war, aus bedauerlichen Gründen nun erledigt.

Am Ende des ersten Prozesstages hatte die Klägerseite eine Berufung vor dem Landgericht nicht ausgeschlossen, falls das Urteil nicht in ihrem Sinne ausfalle. Eine Beobachterin hatte daraufhin spekuliert: "Bei der Geschwindigkeit der Justizbehörden und dem Alter des Hundes könnte sich der Streit vielleicht vorher noch auf biologische Weise lösen." Dass sich Edeltraud Muth aber so schnell von ihrem Liebling hat verabschieden müssen, damit hatte niemand gerechnet.