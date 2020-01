Die Diebstähle ereigneten sich in der Decathlon-Filiale in Schwetzingen. Foto: Lenhardt

Von Volker Widdrat

Schwetzingen/Mannheim. Ein ehemaliger Mitarbeiter der Decathlon-Filiale in Schwetzingen, dem die Staatsanwaltschaft Diebstahl in einem besonders schweren Fall sowie Betrug vorgeworfen hatte, muss nicht ins Gefängnis. Die Strafkammer des Landgerichts Mannheim verurteilte den 30-Jährigen am Donnerstag zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren. Oberstaatsanwalt Peter Lintz hatte zuvor drei Jahre und sechs Monate gefordert.

Der Angeklagte nahm das Urteil sichtlich erleichtert auf, wollte sich aber nach der Hauptverhandlung nicht dazu äußern. Vor den Schlussvorträgen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung nahm die Kammer einige Fotos in Augenschein. Die Aufnahmen zeigten beschlagnahmte Gegenstände, bei denen es sich überwiegend um hochwertige GPS-Geräte handelte. Das Gericht sichtete auch Belege für Transaktionen auf Bankkonten des Angeklagten im Zeitraum von Juli 2014 bis Juni 2015, sowie dessen damalige E-Mail-Konten.

Verteidiger Rüdiger Betz berichtete von einem Gespräch mit dem Justiziar der Firma Decathlon. Das Unternehmen hatte mit dem Beschuldigten in letzter Minute einen Vergleich geschlossen. Demnach soll der 30-Jährige in Raten ab März monatlich 1000 Euro begleichen. Im September erhält er von seinem neuen Arbeitgeber ein Aktiendepot im Wert von 6700 Euro, das er dann veräußern könnte. Die in der Vereinbarung festgelegte Schadensersatzsumme beläuft sich auf 60.000 Euro. Kommt der 30-Jährige der monatlichen Ratenzahlung zweimal nicht nach, ist sofort der volle Betrag fällig. Im Falle einer Verurteilung ohne Bewährung sei die Vereinbarung hinfällig, hieß es in dem Vergleich.

Decathlon hatte zudem bestätigt, die Käufer seien inzwischen Eigentümer der Waren. Das Unternehmen habe nicht die Absicht, Rückforderungen geltend zu machen. Oberstaatsanwalt Peter Lintz sah keine Möglichkeit für eine Bewährungsstrafe. Der Angeklagte habe sich als Kommissionierer bei Decathlon "wie in einem Selbstbedienungslager" eine zusätzliche Einnahmequelle verschafft. Zuerst habe er die Waren am Körper versteckt nach draußen gebracht und die Verpackungen in der Firma entsorgt. Dann habe er die ganze Sache über einen Zeitraum von eineinhalb Jahren "noch verfeinert". Indem er die gestohlenen Geräte über das Online-Auktionshaus Ebay "versilbert" habe, sei dem Unternehmen ein beträchtlicher Schaden entstanden.

Verteidiger Rüdiger Betz erklärte, sein Mandant habe die Tatvorwürfe eingeräumt und allen Beteiligten eine lange Hauptverhandlung erspart. Er habe sich bei seiner damaligen Tätigkeit zum Diebstahl hinreißen lassen.

Vergleich in letzter Minute

Der Anwalt verwies darauf, dass die Taten schon sehr lange zurücklägen. Der 30-Jährige stehe seit vier Jahren unter enormem Druck und habe gesundheitliche Probleme. Sein Mandant sei noch nie strafrechtlich in Erscheinung getreten, sagte der Verteidiger und bat um eine Strafe im bewährungsfähigen Bereich.

Der Angeklagte weinte bei seinem Schlusswort. Die letzten Jahre seien sehr schwierig für ihn gewesen, er sei "komplett am Boden". Er habe Angst, alles zu verlieren. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der 30-Jährige hochwertige Waren im Wert von 85.000 Euro gestohlen hat. Als Kommissionierer habe er ungehinderten Zugriff auf die GPS-Geräte gehabt, führte der Vorsitzende Richter Gerd Rackwitz aus. In vier Fällen habe er auf Ebay mitgeboten und den Zuschlag selbst bekommen. Das habe das Gericht als versuchten Betrug gewertet.

Zu seinen Gunsten sprächen das umfassende Geständnis und seine Aussage in einem Verfahren gegen einen gesondert verfolgten früheren Decathlon-Mitarbeiter. Der Angeklagte sei weder vorher noch danach strafrechtlich in Erscheinung getreten. Das habe den Strafrahmen gemildert. Andererseits habe die Kammer einen "hohen Organisationsgrad" bei den Taten ausmachen können, führte der Vorsitzende aus.

Das Gericht verfügte in seinem Urteil auch die Einziehung von Wertersatz in Höhe von 74.000 Euro. Das bedeutet, dass der Staat gegen den Verurteilten einen Anspruch auf Zahlung hat, weil die gestohlenen Waren nicht mehr vorhanden sind. Der 30-Jährige hatte bei der Wohnungsdurchsuchung gefundene GPS-Geräte im Wert von 11.000 Euro bereits an Decathlon zurückgegeben.

Der Richter verwies abschließend auf die "rechtsstaatswidrige Verzögerung" des Verfahrens. Trotz der umfangreicher Ermittlungen hätte man bereits im Jahr 2017 Anklage erheben können, allerdings sei es erst jetzt zur Verhandlung gekommen. Zum Grund für diese Verzögerung äußerte er sich nicht. "Wir wollen Sie hier nicht mehr sehen, lassen Sie sich das eine Lehre sein", gab der Vorsitzende dem 30-Jährigen mit auf den Weg. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.