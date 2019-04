Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Personalknappheit, klimatische Veränderungen mit drohendem Wassermangel und in Einzelfällen auch eine Übernutzung müssen in historischen Schlossgärten verkraftet werden. Die Personalknappheit drückt sich in den Schlossverwaltungen und im Forschungsbereich aus, aber auch direkt vor Ort in den Schlossgärtnereien.

Wolle man dem Dreiklang "Erforschen, Bewahren und Vermitteln" gerecht werden, dann benötige man mehr eigene personelle Ressourcen. Zu diesem Ergebnis kam die Fachgruppe Gärten von 13 deutschen Schlossverwaltungen - darunter die auch für die Schlösser Mannheim, Heidelberg und Schwetzingen zuständigen SSG.

Die Gruppe aus Experten und Leitern historischer Gärten traf sich in Schwetzingen, um dort ihr drittes Positionspapier zur Weiterentwicklung der Schlossgärten vorzustellen.

"Was hilft gegen den Buchsbaumzünsler? Gibt es resistente Sorten gegen den Buchbaumpilz? Gibt es gleichwertige Alternativen zum Buchsbaum, und ist der Ersatz denkmalgerecht?" Immer drängender wird auch die Frage, woher in trockenen Sommern das Wasser kommen soll.

Es fehlt an eigenem Personal

Solche Fragestellungen müssen von Historikern sowie Gärtnern und Biologen gleichermaßen angegangen werden. "Klimawandel und Co." bedrohen die Gärten. Vor allem der Wassermangel könnte zu einem Problem werden. Man reagiere mit der Artenauswahl bereits jetzt darauf, so Professor Hartmut Troll, Gartenexperte der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg (SSG) aus Schwetzingen. Dafür methodische Grundlagen zu entwickeln sei unabdingbar. Forschung sei als Basis einer wissenschaftlich fundierten Gartendenkmalpflege unersetzlich.

Doch vieles könne nicht mehr mit eigenem Personal erledigt werden, sondern werde an externe Fachkräfte vergeben. "Wir verlieren damit Wissen. Wir bilden nicht aus. Und ältere Beschäftigte scheiden aus. Sowohl die Forschung als auch die gärtnerische Arbeit tragen dazu bei, dass wir Laien die Gärten genießen und uns für die historischen Denkmäler begeistern können", so der SSG-Geschäftsführer, Michael Hörrmann.

Historische Gärten gehörten zu den komplexesten Objekten unseres kulturellen Erbes, so Hörrmann. Sie sind Rückzugshabitate für Tier- und Pflanzenarten. Sie ermöglichen als Naherholungsgebiete ein niedrigschwelliges Herausfallen aus der Alltagswelt für Erholungssuchende. Sie sind Arbeitgeber und gleichzeitig historische Bezugsanker. "Die Gärten stiften als unser historisches Erbe auch regionale Identität und bilden so den Kitt unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens", betonte Hörrmann. Gleichzeitig leisten sie einen wesentlichen Beitrag zur Artenvielfalt, meinte Professor Michael Rohde von der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg. "Weil wir seit Jahrzehnten auf die chemische Keule verzichten", so Hörrmann.