Von Rolf Kienle

Schwetzingen. Weil ein Schwetzinger dem Schornsteinfeger ohne einen aktuellen Corona-Test die Tür wies, soll er jetzt Strafe bezahlen. Außerdem droht ihm das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises an, sich mit Polizeigewalt Zutritt zu dessen Wohnung zu verschaffen. Mehr noch: Man unterstellt ihm "eine grundsätzliche Weigerungshaltung", was dem Schwetzinger komplett fremd ist.

Er sieht ein, dass die Arbeit des Schornsteinfegers wichtig ist und bestreitet die Notwendigkeit "in keiner Weise". Er bietet sogar an, dass der seiner Arbeit nachkommen könne, sobald er und seine Frau geimpft sind, was in ein paar Wochen der Fall ist. Oder einen Schornsteinfeger mit aktuellem Test oder einer Impfung einzulassen. Doch das lässt das Landratsamt nicht gelten. Es bleibt stur: Strafe muss sein.

Die Behörden, auch das Landratsamt, machen es sich einfach: Sie schließen für den üblichen Besucherverkehr. Wer einen Termin braucht, der muss sich anmelden. Die Sicherheitsmaßnahmen sind dann erwartungsgemäß sinnvoll: Abstand und Maske und nach Möglichkeit eine Plexiglas-Trennwand. Auch wer ins Café oder Restaurant geht, muss getestet sein. "Alles richtig", sagt der Schwetzinger. Er selbst und seine Frau sind im Risiko-Alter und haben volles Verständnis für jegliche Sicherheitsmaßnahmen.

Sie selbst halten sich strikt an die gängigen Empfehlungen, zum Beispiel: Keine Kontakte, die über die Corona-Verordnung hinaus gehen. Das waren in den letzten sechs Monaten ausgesprochen wenige Kontakte, die Einschränkungen erheblich, wie alle wissen.

Dass dann aber ausgerechnet ein Schornsteinfeger, der bekanntermaßen von Haus zu Haus geht und sich jeweils längere Zeit in den Räumen aufhält, sich länger im eigenen Haus bewegen soll, klingt für den Mann anachronistisch. Er weiß, dass der Schornsteinfeger eine gute halbe Stunde für seine Arbeit mit Gasheizung und Kachelofen braucht. Das ist ausreichend lang, um zwei Menschen anzustecken. Das sieht für ihn nach einem guten Argument danach aus, den Schornsteinfeger regelmäßig testen oder alsbald impfen zu lassen.

Es war Mitte Dezember vergangenen Jahres, als der Schornsteinfeger bei dem Schwetzinger klingelte. Das war ausgerechnet der Höhepunkt der zweiten Welle. Über 4000 Neuinfektionen gab es damals im Rhein-Neckar-Kreis. Zum Vergleich: Inzwischen sind es etwa 1200. Es war im Rückblick eine extreme Zeit. Jeder schützte sich, so gut er konnte. Damals, im Dezember, wurde dem Schwetzinger jedenfalls Angst und Bange, als er den Schornsteinfeger vor der Tür stehen sah. Er fragte sich, ob es ernsthaft sein könne, dass ausgerechnet die Behörden jetzt einen Mann von Haus zu Haus schicken. Beim Stromableser konnte man sich immerhin schnell darauf einigen, dass man die Daten selbst abliest und ihm zukommen lässt. Beim Schornsteinfeger ist das naturgemäß schwieriger. Dessen Arbeit können Sachfremde kaum übernehmen.

Die Kommunikation mit den Mitarbeitern des Landratsamtes, stellte sich heraus, war nicht ganz frei von Ressentiments: Dass der Schwetzinger und seine Frau, beide Ende 60, einer Risikogruppe angehören, zweifelt man schlichtweg an. Es gebe keine ersichtlichen Gründe, was "eine Abwägung zwischen Gesundheitsschutz und Brand- und Betriebssicherheit schwierig" mache. Für den Schwetzinger indes ist der Fall leicht abzuwägen: Während der Hoch-Coronazeit geht der Gesundheitsschutz vor.

Im Juli, wenn beide geimpft sind, lässt sich die Prüfung der Brand- und Betriebssicherheit nachholen, zumal die letzte Prüfung nicht einmal zwei Jahre zurückliegt. Die Behörde sieht das dramatischer: "Zur Vermeidung von Gefahren kann es nicht länger hingenommen werden, dass sich die Durchführung der Arbeiten noch weiter verzögert." Und verhängt schon mal eine Gebühr von knapp 90 Euro. Das ist erst der Anfang: Es kann noch deutlich teurer werden, lässt das Amt schon mal durchblicken.