Von Marion Gottlob

Schwetzingen. Danke! Es ist das Wort, das die Mutter von Abbas Albunni am häufigsten auf Deutsch sagt. Sumaea Albunni möchte all den Menschen danken, die ihrem Sohn geholfen haben - mit Engagement, Zeit und Geld. Vor fünf Jahren wurde Abbas bei einem Raketenangriff in Syrien so schwer verletzt, dass er für immer querschnittsgelähmt bleiben wird - ein Jahr lag er in Damaskus zu Hause im Bett.

Dank des Einsatzes des Schwetzingerin Raquel Rempp und vielen Spendern ist es gelungen, den sterbenden Jungen in Begleitung seines Vaters Ammar nach Schwetzingen zu holen und zu retten. Nun konnte seine Mutter mit den zwei Töchtern ebenfalls nach Deutschland reisen und nach dieser langen Zeit ihren Sohn wieder in die Arme schließen. "Wir haben bei dem ersten Wiedersehen am Frankfurter Flughafen alle geweint", erzählt der bald 21 Jahre alte Abbas.

Der junge Mann hat nicht nur überlebt. Abbas wird das Fachabitur und anschließend eine Ausbildung oder ein Studium im IT-Bereich aufnehmen - auch als Rollstuhlfahrer. Er verfügt über eine besondere mathematische Begabung. "Schon als Kind habe ich mich für Computer und die neuen Technologien interessiert", sagt Abbas und lächelt. Gerade hat Raquel Rempp ihm ein Praktikum beim Deutschen Krebsforschungszentrum in Mannheim vermittelt.

Das Schicksal von Abbas offenbart die Grausamkeit des Krieges in Syrien. In Friedenszeiten hätte Abbas, der für sein Leben gerne Fußball spielte, in seiner Heimat das Abitur gemacht und danach eine Ausbildung oder ein Studium begonnen.

Stattdessen wurde er bei dem Raketenangriff schwer verletzt. In Syrien waren weder die nötigen Operationen noch die angemessene Pflege möglich. So bemühte sich sein Cousin Jaafar Marahli, der damals in Schwetzingen als Küchenchef tätig war, um Unterstützung für den todkranken Jugendlichen. Erst waren seine Versuche vergeblich. Dann rief Marahli die Schwetzingerin Rempp an. Die erinnert sich noch gut daran: "Es war ein Samstag. Ich wollte gerade anfangen, die Wohnung sauber zu machen. Aber ich hörte die große Verzweiflung in der Stimme heraus und merkte, dass es hier um Leben und Tod ging. Ich ließ meine Hausarbeit an diesem Tag liegen. Das Telefonat dauerte zwei Stunden."

Anschließend wurde Rempp aktiv. Nach vier Monaten hatte sie die medizinische Behandlung für Abbas organisiert und viele Tausend Euro Spenden gesammelt. Ein Sponsor legte einen hohen Betrag aus, damit man Abbas aus dem Kriegsgebiet holen konnte. Die Ärzte der SRH-Klinik in Karlsbad-Langensteinbach verzichteten auf ihr Honorar. "Die Zeit spielte eine große Rolle, denn Abbas hatte wunde Stellen am Rücken. Es bestand die akute Gefahr einer Blutvergiftung", sagt Rempp.

Heute kann Abbas mit einem Lächeln über diese schwere Zeit sprechen. Er hat gelernt, sich im Rollstuhl zu bewegen. Geholfen haben ihm immer sein Vater Ammar und sein Cousin Marahli. Inzwischen spricht Abbas fast akzentfrei Deutsch. Seine Schwestern Hawraa und Sabah, elf und 13 Jahre alt, wollen so schnell wie möglich auch die deutsche Sprache lernen. Allerdings haben die Schulen in Schwetzingen im Moment keinen Platz frei.

So werden die Mädchen voraussichtlich in Ketsch oder Brühl die Schule besuchen. Sie sollen erst Deutsch lernen und dann am normalen Unterricht teilnehmen. Raquel Rempp nimmt Sabah in die Arme und sagt: "Das schaffen wir." Es brauchte Monate, bis alle bürokratischen Hürden für die Familienzusammenführung überwunden waren. Im Moment leben die Fünf in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Rempp will auch hier wieder helfen: "Die Familie braucht nun eine größere, zumindest barrierearme Wohnung. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir wieder gemeinsam der Familie helfen und ein Zeichen Mit-Menschlichkeit setzen könnten", sagt sie.