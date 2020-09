Bestuhlung in der Wollfabrik in Corona-Zeiten. Foto: zg

Von Peter Wiest

Schwetzingen. Vielleicht hat das alles am Ende ja doch noch auch etwas Gutes. "Immerhin ist mittlerweile fast überall angekommen, dass privat geführte Musikclubs auch Kulturschaffende sind, nachdem dies unsere Kultusministerin in Berlin endlich klargestellt hat", sagt zumindest Joachim Schulz, der Chef der Schwetzinger Wollfabrik. Diese musste Mitte März, wie alle anderen Clubs und Veranstaltungshäuser in Deutschland coronabedingt schließen – von heute auf morgen.

Was das bedeutete und wie schlimm das letztlich war, lässt sich laut Schulz allenfalls teilweise in Zahlen ausdrücken. Allein diese jedoch sprechen Bände: Um die 30 Konzerte mussten seitdem abgesagt werden in der Wollfabrik, und gut 25 auf Teilzeitbasis Beschäftigte waren über Nacht praktisch ohne Jobs beziehungsweise mussten in Kurzarbeit. Um das Haus weiter führen zu können und es mit Blick auf eine hoffentlich bessere Zukunft am Laufen zu halten, musste Schulz einen sechsstelligen Kredit aufnehmen, wie er sagt.

Und das alles gerade mal ein knappes Jahr, nachdem er die Wollfabrik übernommen hatte – mit dem festen Vorsatz, sie zu einem der führenden Clubs der Region und zu einem Aushängeschild für seine Heimatstadt Schwetzingen zu machen. Dass er dabei auf einem hervorragenden Weg war, bewiesen in den Monaten vor der Krise zahlreiche spektakuläre Konzerte – vom Auftritt eines Weltstars wie John McLaughlin über diverse regionale Granden bis hin zu regelmäßigen musikalischen Themen-Veranstaltungen wie "Tuesday Night" mit speziellen Gästen. Damit hatte die Wollfabrik zunehmend Gäste angezogen aus der gesamten Region, aber auch von weit darüber hinaus. Auch deshalb wird es jetzt allerhöchste Zeit für den Neustart, der ab dem 10. September durchgeführt werden soll.

Hintergrund > Donnerstag, 10. September: Lesung aus aktuellen Werken und Vortrag mit Wladimir Kaminer; ausverkauft. > Samstag, 19. September: Wohnzimmerkonzert in Kooperation mit der Stadt Schwetzingen unter dem Motto "Kultur muss [+] Lesen Sie mehr > Donnerstag, 10. September: Lesung aus aktuellen Werken und Vortrag mit Wladimir Kaminer; ausverkauft. > Samstag, 19. September: Wohnzimmerkonzert in Kooperation mit der Stadt Schwetzingen unter dem Motto "Kultur muss weiterleben". > Dienstag, 22. September: "Tuesday Night live" unter dem Motto "Night of the Audience" mit The News und Special Guests. > Freitag, 25. September: "Acoustic Party Cover aus Schwetzingen" mit "who2ladies". > Samstag, 26. September: Amokoustic featuring Anna Minges. > Mittwoch, 30. September: Ulis Wohnzimmer mit Felix Meyer und Marie Diot. > Talk-Veranstaltungen im Livestream: 23. September, 28. Oktober, 25. November und 23. Dezember; jeweils ab 20.15 Uhr im Internet. > Weitere Informationen: Einlass jeweils 19 Uhr; Veranstaltungsbeginn 20 Uhr. Tickets bei allen Geschäftsstellen der Rhein-Neckar-Zeitung sowie unter www.reservix.de. wit

[-] Weniger anzeigen

Nach enger Abstimmung mit dem Ordnungsamt Schwetzingen wird sich dabei die Besucherzahl bei um die 130 einpendeln gegenüber gut 500, die es bisher bei Konzerten waren. Wie Joachim Schulz erläutert, liegt für die Veranstaltungen dann selbstverständlich ein umfassendes Hygienekonzept vor. Zudem verfüge sein Haus über eine perfekte Lüftungstechnik. Sowohl im Foyer als auch im Konzertsaal selbst gebe es Zu- und Abluft sowie eine abgestimmte Kühlung, die während der Konzerte permanent die Luft zirkulieren lasse.

Den Auftakt zum neuen Programm macht am 10. September eine eher ungewöhnliche Veranstaltung, wenn Wladimir Kaminer aus aktuellen Werken liest. Danach folgen Konzerte, wie man sie von und in der Wollfabrik gewohnt ist: Rock, Pop, Funk und auch Jazz von mehr oder minder bekannten regionalen Künstlern ebenso wie von Cover-Bands. Ein Höhepunkt wird dabei der Auftritt von Gitarren-Superstar Al di Meola am 31. Oktober sein.

Die Zeit ohne Publikum wurde in der Wollfabrik im Übrigen genutzt, um neue Formate auszuprobieren – und dies mit beträchtlichem Erfolg. So gab es per Livestream Konzerte, Talkshows und auch Gottesdienste – mit alles in allem über 100.000 Clicks im Internet auf YouTube.

Dass dies in ungewöhnlich guter Qualität möglich war, sei der Zusammenarbeit mit dem Walldorfer Musikhaus "session" zu verdanken, so Joachim Schulz. Und "da wir mittlerweile ein Top-Fernsehstudio aufgebaut haben", so der Wollfabrik-Chef weiter, soll dieses Streaming-Angebot ebenfalls fortgeführt werden, insbesondere mit weiteren Talk-Shows. Das gilt schließlich auch für die nicht minder erfolgreichen "Wohnzimmerkonzerte" unter dem Motto "Kultur muss weiterleben" in Kooperation mit der Stadt Schwetzingen zur Unterstützung regionaler Musiker und der regionalen Musik- und Clubkultur. Einmal im Monat wird es zunächst bis zum Jahresende in dieser Reihe weitere Veranstaltungen geben mit Unterstützung der Stadt und speziell von Oberbürgermeister René Pöltl.