Schwetzingen. (man) Die Stadt Schwetzingen bietet in den kommenden Wochen zwei Impftermine im Lutherhaus für 1500 Menschen an. Die Erstimpfungen finden zwischen dem 3. und 7. Juni statt, die Zweitimpfungen zwischen dem 8. und 12. Juli. Zum Einsatz kommt dabei der Impfstoff des Herstellers Moderna. Für die Erstimpfung kann man sich nicht anmelden.

"In der kurzen Zeit, die uns noch bleibt, können wir keine 1500 Termine vergeben", erklärt Pascal Seidel, der Leiter des städtischen Ordnungsamts. Wer sich impfen lassen will, sollte also am besten früh da sein und mit Wartezeit rechnen.

Für die Zweitimpfung im Juli erhalten die Geimpften dann einen Termin.

Das Angebot richtet sich in erster Linie an Schwetzinger Bürger. Allerdings informiert die Stadt gezielt vorab auch die Gastronomie, die Einzelhändler einschließlich Lebensmitteleinzelhandel, die Kirchen, die Moscheegemeinde sowie Caritas, Diakonie und weitere Einrichtungen. Deren Mitarbeitende können die Aktion ebenfalls nutzen.

Wer sich impfen lassen möchte, sollte seinen Personalausweis, die Krankenversichertenkarte und den Impfpass mitbringen. Interessierte können sich bei Fragen an die Stadtverwaltung unter der Telefonnummer 06202 / 872 33 oder per E-Mail an impfung@schwetzingen.de wenden. Der bisherige Zeitplan sieht vor, dass am Donnerstag, 3. Juni, um 10.30 Uhr mit den Impfungen begonnen wird. Am 4., 5., 6. und 7. Juni gehe es vermutlich schon um 9.30 Uhr los, so Seidel. Pro Tag werden 300 Dosen verimpft.