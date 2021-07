Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Wasser besitzt gewaltige Kräfte. Die kann man nutzen, um daraus mithilfe von Generatoren Strom zu erzeugen oder um Mühlen zu betreiben, die aus Korn Mehl machen. Man kann das Wasser auch über Hochbehälter und Leitungen fließen lassen, um damit ästhetische und kühlende Wasserspiele zu betreiben. Das wussten schon Kurfürst Carl Theodor und seine Gartenbaumeister Nicolas de Pigage und Peter Anton von Verschaffelt. Spezialist für solche Wasserspiele, die man sich gemeinsam in Versailles angeschaut hatte, war der Brunnenmeister Thomas Breuer.

Der Schwetzinger Schlossgarten verfügt über zwei historische Wasserwerke aus dem 18. Jahrhundert. Das Obere Wasserwerk befindet sich in der Zeyherstraße, das Untere Wasserwerk im Maschinenweg. Im Zeitalter des Rokoko ließ Carl Theodor die Wasserspiele im Schlossgarten von diesen Werken betreiben und erreichte damit sogar eine höhere Zuverlässigkeit als sein großes Vorbild Ludwig XIV. in Versailles.

In beiden Wasserwerken wurde Grundwasser mithilfe einer Mühle, die vom Leimbach betrieben wurde, in Hochbehälter aus Blei gedrückt. Von dort aus lief das Grundwasser durch Bleileitungen mit einem Durchmesser von rund zehn Zentimetern im Boden des Schlossgartens zu den Wasserspielen. Das Ganze funktionierte nach dem Prinzip der späteren Wassertürme. Die Vorratsbehälter aus Blei lagen in einer Höhe zwischen 14 und 20 Metern. Die Kraft des Wassers diente einzig der Zerstreuung der Hofgesellschaft. Das damalige Grundwasser hatte eine solche Reinheit, dass es sogar an der kurfürstlichen Tafel getrunken wurde, wie Kunsthistoriker Ralf Wagner erklärt. Am Prinzip der Versorgung der Wasserspiele hat sich bis heute wenig geändert. Außer, dass es nicht mehr die Kraft des Leimbachs ist, die das Grundwasser in die Hochbehälter transportiert, sondern die Kraft elektrischer Pumpen. Heute sind die beiden Wasserwerke dank enormer finanzieller Anstrengungen der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg restauriert und stehen regelmäßig bei Führungen im Mittelpunkt. Rund 2,5 Millionen Euro flossen in die Restaurierung der historischen Technik. Gegenwärtig ist sie allerdings coronabedingt nicht zugänglich.

Vom Oberen Wasserwerk aus verlaufen die Leitungen bis heute zum großen Arionbrunnen, in dessen Mitte Arion auf seinem Retter, dem Delfin, sitzt, der die hohe Fontäne in die Höhe bläst, die letztlich vom Oberen Wasserwerk gespeist wird. Das Obere Wasserwerk versorgt die Wasserspiele im Zentrum des Gartens. Neben dem Arionbrunnen zählen dazu in der zentralen Achse das Hirschbassin und die Wasserspiele im Seepferdchengarten. Der nördliche Teil des Schlossgartens wird vom Oberen Wasserwerk über die Leitung des römischen Wasserkastells mit Wasser versorgt. Sowohl die Wasserglocke am Badhaus als auch der Pan-Felsen und das Vogelbad erhalten Wasser vom Unteren Wasserwerk. Auch die Kaskade am Apollontempel und die filigranen, wasserspeienden Vögel zählen zum Einzugsbereich des Unteren Wasserwerks.

Das Badhaus, das ausschließlich Carl Theodor zur Verfügung stand, wurde nicht von einem der Wasserwerke gefüllt, sondern von Bediensteten. Eine bleierne Wanne, die mit heißem Wasser gefüllt wurde, fand man erst vor zwei Jahren bei Bauarbeiten für einen Behindertenaufzug neben dem Badhaus, berichtet Wolfgang Schröck-Schmidt, Schwetzinger Verleger und Autor.

Wasser spielt im Schwetzinger Schlossgarten also eine verbindende Rolle zwischen Ästhetik und Nützlichkeit. Dem Element kommt aber auch eine tragende Rolle bei der pflanzlichen Gestaltung zu. Aufgrund sinkender Grundwasserspiegel wird es immer schwieriger, die vorhandene Pflanzenvielfalt zu erhalten. Die Kübelpflanzen der Orangerie mussten schon immer von den Schlossgärtnern gewässert werden. Doch bei sinkendem Grundwasserspiegel und länger anhaltenden Trockenphasen wird es zunehmend nötig, auch die Lindenspaliere zu wässern.