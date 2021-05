Sogenannte "Notinseln" helfen Kindern in Not. Foto: picture alliance / Nicolas Armer/dpa

Schwetzingen. (RNZ) Seit 2002 steht das Kinderschutzprojekt Notinsel bundesweit für den Schutz von Kindern und die Gestaltung der sicheren Wege zur Schule oder nach Hause. Schwetzingen ist seit 2006 beim Notinsel-Projekt dabei. In Schwetzingen engagieren sich aktuell 74 Notinseln und haben eine offene Tür für Kinder in Not -und Gefahrsituationen und bei sonstigen Problemen.

Mit dem Notinsel-Aufkleber an der Eingangstür setzen Geschäfte ein Zeichen für mehr Kinderfreundlichkeit und dafür, dass sich Kinder und deren Eltern auf die Hilfe der Notinsel-Partner verlassen können. Als Geschäft, Apotheke, Bankfiliale und andere Läden, die ebenerdig liegen, leicht zugängig sind und regelmäßige Öffnungszeiten sowie Mitarbeitende haben, die im Notfall wissen, was zu tun ist, ist man eine wichtige Anlaufstelle für Kinder in Not und bei Gefahrensituationen.

Ein ganz neuer Service ist die Notinsel-App. Damit wird die sichere Wegeplanung zur Familiensache. Entlang teilnehmender Geschäfte können Erwachsene mit den Kindern sichere Wege planen. Dabei lernen die Kinder auch die Geschäfte kennen und bauen im Gespräch mit den Erwachsenen Ängste und Hürden ab, die Notinsel auch zu nutzen, wenn es denn nötig wird. Die Notinsel-App ist ab sofort in den App-Stores kostenlos erhältlich. Mit der App können Kinder bis zu zehn wichtige Telefon-Nummern direkt anrufen. Auch die Polizei kann mit zwei Klicks angerufen werden. Die Kinder sehen bei Verwendung der App in ihrem direkten Umkreis von 2,5 Kilometer die nächsten Notinseln und können sich sogar dahin navigieren.

Sogar weitere Informationen, welche die Notinsel-Geschäfte hinterlegen, insbesondere die Öffnungszeiten können abgerufen werden. Kinder können auch sog. "Privatinseln" hinterlegen, beispielsweise das Elternhaus, das Haus der Oma oder des besten Freundes und diese zusätzlichen Privatinseln einbinden in die sichere Wegeplanung.

Die Geschäfte führen seit Frühjahr 2021 auch einen Zusatzaufkleber mit QR-Code, der neben dem eigentlichen Notinsel-Aufkleber angebracht ist. Mit dem QR-Code kann man direkt zur Webseite www.notinsel.de sowie weiteren Notinsel-Geschäften gelangen. Die Stadt Schwetzingen hofft, dass möglichst viele Erwachsene und die Kinder, die Handys nutzen dürfen, die Notinsel-App herunterladen, damit deren Wege sicherer werden und die Notinsel als Hilfestelle noch bekannter wird.