Von Stefan Kern

Schwetzingen/Plankstadt/Oftersheim. Es begann im Jahr 2011: Die Schullandschaft befand sich im Wandel, und die frühere Karl-Friedrich-Schimper-Realschule machte sich auf den Weg in die Zukunft. Bedeutet, sie wollte Gemeinschaftsschule werden. Zugleich wurde deutlich, dass das Schulgebäude den neuen Anforderungen nicht mehr gerecht wurde. In der Abwägung zwischen Sanierung und Abriss plus Neubau entschied man sich aus Kostengründen für Letzteres. Eine Sanierung hätte bei diesem verschachtelten Bau enorme Kosten mit sich gebracht. Für den Schulträger – den Zweckverband Unterer Leimbach, bestehend aus Schwetzingen, Oftersheim und Plankstadt – stand schnell fest, dass ein Neubau unausweichlich ist.

Das löste an den drei Ratstischen nicht durchweg Begeisterungsstürme aus. Die finanzielle Belastung sprengt mit rund 35 Millionen Euro den üblichen Rahmen. Abzüglich der Zuschüsse haben die drei Kommunen wohl am Ende 32 Millionen Euro zu tragen. Ein stolzer Betrag, das räumen Oberbürgermeister René Pöltl und seine beiden Amtskollegen Jens Geiß (Oftersheim) und Nils Drescher (Plankstadt) ein. Dafür habe man aber nun auch eine der modernsten Schulen Baden-Württembergs. "Das ist Schule unter optimalen Bedingungen", betont Pöltl.

Der Grundstein dafür wurde nach Jahren der Planung 2018 gelegt. Die Bauphase selbst verlief trotz Corona einigermaßen im grünen Bereich. Für den Geschäftsführer des Zweckverbands, Schwetzingens Bürgermeister Matthias Steffan, ist es trotzdem eine sehr intensive Zeit. Die Erleichterung über den Schulstart für die rund 800 Schüler im September des vergangenen Jahres im neuen Schulgebäude ist ihm heute noch anzumerken.

Aber für den Schlussstrich ist es noch zu früh: Bis Mai oder Juni dieses Jahres wird der Baustellenbetrieb den Bürgermeister noch in Atem halten. Die Arbeiten zum endgültigen Abriss des alten Schulgebäudes, die Wiederinbetriebnahme der Sporthalle und natürlich die Gestaltung der Außenanlage dauern noch an. "Aber bis jetzt sind wir auf Kurs", bekräftigt Steffan. Auch wenn nicht alles ganz nach Wunsch läuft.

Insgesamt sind Abriss, die Neugestaltung des Schulhofs und der Neuanschluss der Sporthalle an das Wärme- und Stromnetz für Steffan und Bauamtsleiter Joachim Aurisch gerade eine ziemliche Herausforderung: Sie müssen mit Personalmangel und Lieferengpässen umgehen. Aber sie versichern im Gespräch mit der RNZ, dass man "mit Hochdruck" dran sei und auch vom "auf die Füße treten" nicht zurückschrecke. Sobald der Schutt abtransportiert ist, beginnt die Auffüllung und Verdichtung des Bodens, anschließend wird der Schulhof hergestellt. Bis Ende März sollen Auffüllung und Verdichtung erledigt sein.

Mit der Fertigstellung des Schulhofs rechnet Steffan bis spätestens Juni. Damit hinke man mit der Planung einige Wochen hinterher, doch der Bürgermeister will jetzt nicht zurückschauen und klagen. Er hat nur ein Ziel: Das Projekt soll so schnell wie möglich zu einem glücklichen Ende gebracht werden. Anfang März, so sehen es die aktuellen Planungen vor, soll die Sporthalle wieder in den Betrieb gehen. Der Geschäftsführer des Zweckverbands weiß, dass Schule und Vereine darauf warteten. Er versichert, dass er den Verantwortlichen "nicht von der Pelle" rücke, damit die Halle wirklich im März wieder in Betrieb gehen kann.

Früher war die Halle über die Schule an die Versorgungsnetze angeschlossen. Im Zuge des Abrisses mussten diese Verbindungen nun alle gekappt und die Halle neu an das städtische Versorgungsnetz für Wärme und Strom angeschlossen werden. Leider machten sich auch dabei die Lieferengpässe bemerkbar, berichtet Matthias Steffan. Aktuell gebe es Probleme bei der Lieferung von Hauptverteilerkästen. "Aber eigentlich", so fügt Joachim Aurisch hinzu, "gibt es quer durch alle Gewerke und Bauprodukte Engpässe. Entweder in der Form, dass es zu Verzögerung kommt, oder die Preise stiegen. Meist treten diese beiden Phänomene zugleich auf."

Trotzdem sei man auch in Sachen Kosten noch einigermaßen auf Linie. Für den Abriss fallen ungefähr 330.000 bis 340.000 Euro an. Die Außenanlage inklusive Sportanlagen schlägt mit rund 1,6 Millionen Euro zu Buche, und die Arbeiten an der Sporthalle sind aktuell mit 25.000 Euro veranschlagt. Gerade wurden die Container abtransportiert, in denen über einige Jahre Schimper-Schüler unterrichtet wurden.

Die Corona-Pandemie und die weltweiten Lieferengpässe hätten auf das Bauen einen nicht gerade förderlichen Effekt, bedauert Steffan. Baustellen-Organisation, darüber bestand bei allen Beteiligten Einigkeit, sei schon mal einfacher gewesen. "Aber wir sind auf der Zielgeraden", erklärt der Bürgermeister überzeugt.