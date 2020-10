Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Die Großbaustelle, die aus der Karlsruher Straße eine Durchgangsstraße mit Charme machen und mit einer Temporeduzierung die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer verbessern soll, schreitet schneller voran als gedacht. Das erfreut Anwohner und Autofahrer. Bereits Ende September hat man den vierten Bauabschnitt ab der Forsthausstraße bis zur Clementine-Bassermann-Straße begonnen, was eigentlich erst für November geplant war.

Das bedeutet, dass das Ärzte/Sanitätshaus und auch die Tiefgarage wieder vom Schlossplatz aus anfahrbar sind. Die Clementine-Bassermann-Straße dagegen wird an ihrem Zugang zur Karlsruher Straße geschlossen und ist als vorübergehende Sackgasse nur noch für Anlieger befahrbar. In die Karlsruher Straße wird vom anderen Ende her, dem Bismarckplatz, der Autoverkehr bis zur Baustelle freigegeben. Diese Situation soll rund drei Monate andauern, bis der vierte Bauabschnitt beendet ist. Im Bauamt erwartet man, dass das zum Ende des Jahres so weit sein könnte, wenn die Baufirma in die Weihnachtsferien und eine eventuelle Winterpause geht.

Nach den Ferien könnten es dann statt im Februar möglicherweise schon Mitte Januar mit dem fünften Bauabschnitt weiter gehen. Geplant war die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme "Umbau Karlsruher Straße" zum September 2021, also nach rund 18 Monaten. Gegenwärtig hat man rund eineinhalb Monate zeitlichen Vorsprung auf die Planung. "Ob wir diesen Vorsprung bis zum Ende beibehalten können, ist von vielen Faktoren abhängig. Da können wir noch keine Prognose abgeben", meint Bauamtsleiter Joachim Aurisch.

Bisher haben offenbar alle Faktoren der Baustelle zugunsten des Bauablaufs gesprochen. Auch die Corona-Pandemie hat die Arbeit der Baufirma und die Materialzuflüsse nicht behindert. "Das lief alles sehr gut", berichtet Aurisch weiter. In die terminlichen Überlegungen zum Bauablauf habe man weitere Faktoren einarbeiten müssen. "Aber glücklicherweise haben wir keine unvorhergesehenen Betonelemente unter der Straßendecke gefunden." Auch habe das Klima mit langen Trockenzeiten und wenig Regen die Bauarbeiten nicht behindert. "Das alles hat dazu geführt, dass wir jetzt schneller voran kommen als geplant", erklärt Joachim Aurisch. Ein strenger Winter mit längeren Schlechtwetterzeiten könnte den Ablauf noch verlangsamen. Deshalb wagt man auch keine Prognose für das Ende der Baustelle, sondern geht zunächst einmal von der eigenen Planung aus.