Schwetzingen. (stek) Mit seinem Film "Wir sind jetzt hier" will Niklas Schenk keine Missstände über Geflüchtete in Deutschland offenbaren oder anklagen. Er will einfach nur die Menschen und ihre Schicksale zeigen. Der Schwetzinger Integrationsbeauftragte Markus Liu-Wallenwein, Siegrid Tautz von der Fachberatung für Flucht und Migration der Diakonie und Henning Hupe, Lehrer am Schwetzinger Hebel-Gymnasium, sehen in dem Film die Chance für eine neue gesellschaftliche Debatte.

Zusammen haben sie eine Vorführung am Donnerstag, 1. Juli, mit anschließender Diskussion auf die Beine gestellt. Derzeit sei beim Thema Migration oft von "jungen Männern" die Rede – ein Instrument, um Angst zu verbreiten. Eine diffuse Angst, die sich kaum aus der Welt schaffen lässt. In dem Film "Wir sind jetzt hier" erzählen sieben junge Männer aus dem Irak, Afghanistan, Eritrea und anderen Ländern von ihrem Ankommen in Deutschland. Es geht um Höhen und Tiefen. Um einen neuen Alltag und den Kampf gegen die Bürokratie. Um die Schwierigkeiten der deutschen Sprache und das Warten auf den gelben Brief, der über ihr weiteres Schicksal entscheidet.

Wir sind jetzt hier - TRAILER from Niklas Schenck on Vimeo.

Siegrid Tautz kennt diese Probleme. Sie ist seit fünf Jahren in der Flüchtlingsarbeit tätig und hat vorher 30 Jahre lang in der Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet. Tautz kennt die Situation in den Herkunftsländern. Neben all der Ungerechtigkeit blieb ihr vor allem eins im Gedächtnis: "Das Gefühl des Willkommenseins und diese Offenheit." Natürlich habe sie dort einen anderen Status genossen als die Geflüchteten in Deutschland. Trotzdem glaubt Tautz, dass sie in diesen Ländern viel weniger Projektionsfläche war, als es die Geflüchteten hier seien. Im Grund gehe es darum, diese Projektionsfläche zu zerstören, um den Blick auf die Menschen dahinter frei zu legen, erklären Liu-Wallenwein und Hupe.

Wichtig auf dem Weg zur Einwanderungsgesellschaft sei ein Perspektivwechsel auf deutscher Seite, meint Tautz. "Wir sind zu defizitorientiert und schauen immer nur darauf, was nicht klappt, anstatt zu sehen, was funktioniert und was die Menschen alles mitbringen", sagt sie. Der Film handelt in erster Linie von den Geflüchteten und ihren Erfahrungen, aber auch von der deutschen Gesellschaft. "Im besten Fall ist es ein Film, der etwas auslöst und verändert", sagt Hupe. "Das wird notwendig sein, denn die Welt wird sich verändern."

Info: Der Film "Wir sind jetzt hier", wird am Donnerstag, 1. Juli, um 19.30 Uhr in Kooperation mit der Friedrich-Ebert-Stiftung, dem Hebel-Gymnasium und dem Evangelischen Kirchenbezirk Südliche Kurpfalz im Internet gezeigt. Danach können die Teilnehmer mit Niklas Schenk, Siegrid Tautz und zwei Geflüchteten diskutieren. Azim Fakhri kam 2014 aus Afghanistan nach Deutschland, Chi Dung Ngo floh 1978 als Bootsflüchtling aus Vietnam. Interessierte können sich unter folgendem Link anmelden: www.fes.de/lnk/wirsindjetzthierschwetzingen01072021