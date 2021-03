Von Rolf Kienle

Schwetzingen. Die 150 japanischen Kirschbäume im Schwetzinger Schlossgarten haben ganz offensichtlich ein Einsehen mit den Besuchern, die seit Mittwoch wieder in den Park dürfen. Die sonst zartrosa Blüten vermieden es, Farbe ins Spiel zu bringen. Kurz: Die Kirschen blühen noch nicht – anders als in den Vorjahren, wo sie Mitte März bereits in voller Blüte standen. Die kurze Kälteperiode verzögerte die Vegetation, was nun zur Folge haben könnte, dass die schönste Blüte ausgerechnet auf die Osterfeiertage fällt. Da droht der Schlossgarten ohnehin an seine Kapazitätsgrenzen zu stoßen. Denn mit der "tollen Zeit der Blüte" befürchtet Sandra Moritz, die Leiterin der Schlossverwaltung, auch Engpässe.

Der erste Tag nach der viermonatigen Zwangsschließung ließ sich zunächst ganz gemächlich an. Um 9 Uhr waren erst ein paar Handvoll Besucher gekommen, was sich gegen Mittag steigerte. 700 Besucher hielten sich da im Schlossgarten auf, bei 800 hätte man den weiteren Zutritt stoppen müssen. Sandra Moritz, die von einem "regen Zulauf" spricht, vermutet, dass an den ersten Tagen mehr Besucher kommen, weil die meisten eben doch neugierig sind und zudem ihre Jahreskarten verlängern lassen wollen. Vier Monate gibt’s obendrauf. Aber: Alle Besucher haben sich gefreut, dass ihnen der Schlossgarten endlich wieder offen steht.

Eine Familie aus Heidelberg, die mit ihrer Hündin kam, war sichtlich froh darüber, dass sie wieder durch den Park spazieren darf. Auch die Mitarbeiter des Service-Dienstleisters an den Eingängen bekamen reichlich positive Rückmeldung von den Besuchern. Sie selbst freuten sich auch, dass endlich wieder Leben im Schlossgarten herrscht. "Eine ganz andere Atmosphäre", schwärmte einer, der schon seit Jahren im Schloss arbeitet.

Es herrscht wieder Leben im Schlossgarten

Michael Hörrmann, der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, freute sich, dass es wieder losgeht: "Schwetzingen ist das allererste baden-württembergische Monument, das wir wieder öffnen." Er ist heilfroh, dass man am ersten Tag nicht regelrecht "geflutet" wurde. So habe man Gelegenheit gehabt, das Prozedere auszuprobieren. Auch an den Wochenenden, wenn es ausschließlich Zwei-Stunden-Zeitfenster gibt, werde es keine Probleme geben, hoffte Hörrmann.

Der Zutritt gestaltete sich etwas bürokratischer als es manchen recht war. Bislang dürfen nur Jahreskarteninhaber rein, und selbst die müssen sich mit ihrer Adresse online unter www.reservierung-schloss-schwetzingen.de anmelden. Dort erhalten sie einen QR-Code. Dass sich die namentlich bekannten Jahreskartenbesitzer nochmals registrieren müssen, hat Datenschutzgründe. Denn mehr als den Namen darf die Schlossverwaltung bei der Jahreskarte nicht speichern. Für die Nachverfolgung braucht sie aber auch die Adressen. Das kommende Wochenende, an dem den Besuchern nur zwei Stunden Zeit im Park bleiben, wird erst ab Freitagabend buchbar sein, ab Montag dann aber schon für das nächste Wochenende.

Unmut bezüglich dieses hohen Aufwands gab es aber nur bedingt. Ein Mann schrieb der RNZ, die Anmeldung über die Internetseite sei "der Gipfel an bürokratischem Irrsinn". Das Personal an den Eingängen erklärte hingegen, die Besucher seien durchweg zufrieden gewesen. Viele Schwetzinger äußerten eher Unverständnis darüber, dass der Garten überhaupt geschlossen wurde. "Man hätte den Einlass so organisieren können, wie er jetzt funktioniert", lautete ein Einwand. "Mehr Gedränge als im Supermarkt hätte es wohl kaum gegeben."

Eine Einschränkung wird es in den nächsten Wochen doch noch geben: Der Bereich der japanischen Kirschen bleibt bis zum Beginn der Blüte vorerst geschlossen. Und auch dann wird nur ein schmaler Korridor durch den Garten zur Verfügung stehen, kündigte Sandra Moritz an. "Picknick ist nicht möglich."