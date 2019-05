Von Stefan Kern

Schwetzingen. Vor allem zu Beginn bedurfte dieser Spargelsamstag einer ganzen Menge Trotz. Tief und dunkel hingen die grauen Wolken über der Spargelstadt und die Temperaturen hatten sich ganz unten im Keller verkrochen. Ein gegensätzlicheres Maiwetter gibt es wohl kaum. Aber eine kleine Horde Spargelverrückter trotzte dem nasskalten Wetter stoisch. Ganz vorne mit dabei: diverse Hoheiten und Oberbürgermeister René Pöltl.

Trotz der Bindfäden vom Himmel stieg die Laune der Besucher stetig an, und gegen Mittag ließ dann auch der Regen nach. Spät in der Nacht stand für die Schwetzinger fest: Ihren Spargelsamstag lassen sie sich von nichts und niemand verderben, schon gar nicht vom Regen.

Besonders schwierig hatten die Spargel-Protagonisten, die morgens auf den Schlossplatz-Bühnen, den Kleinen Planken und im Pfarrhof St. Pankratius auftraten. Für den Schulchor der Nordstadtschule, den Musikverein Stadtkapelle Schwetzingen und die Sängerin Barbara Zechel bedeutete das trübe Wetter nur sehr wenige Zuschauer.

Auch die Cohrwürmer, der Jugendchor des Sängerbunds Schwetzingen und das Capoeira-Team sowie die Models der kleinen Bräuninger-Modeschau hatten mit Nässe und Kälte zu kämpfen. Sie alle bewiesen jedoch ein ordentliches Durchhaltevermögen, das dann sogar in Spaß umschlug. Der neunjährige Lukas, dick in seine Winterklamotten eingepackt, hatte jedenfalls sichtlich Spaß und ließ keinen Zweifel daran, dass ihm das Wetter völlig egal sei.

Trotz frostiger Temperaturen herrschte gute Stimmung unter den Besuchern. Foto: Lenhardt

Tiefpunkt des nasskalten Wetters war das traditionelle Scheeserennen auf dem Schlossplatz. In den vergangenen Jahren war der Wettkampf stets einer der Höhepunkte dieses Fests gewesen. Nun stand er dieses Jahr kurz vor dem Aus. Nur auf das Drängen der Hoheiten fand wenigstens eine Runde dieses besonderen Spargelrennens statt. Dabei schlugen sich Weinkönigin Svenja I. aus Wachenheim, Spargelkönigin Martina I. aus der Partnerstadt Schrobenhausen sowie die Schwetzinger Spargelprinzessin Anna I. ausgezeichnet gegen ihre Konkurrenten: die Maskottchen.

Die Regeln sind eigentlich ganz einfach: Einen Heuballen in die Scheese packen und nach ein paar Metern Handschuhe und Schürze anziehen. An der nächsten Station müssen die Teilnehmer dann Spargelschnaps trinken, den Heuballen ausgeladen und die Scheese wieder zurückbringen. "Auch bei Regenwetter eine Gaudi", fand Martina I.

Just in diesem Moment ließ der Regen nach und die Wolken lockerten sich auf. Und es hörte nicht nur auf zu regnen, auch die Sonne ließ sich nun erahnen. Es dauerte nur wenige Minuten, dann füllten sich die Straßen und Plätze in der Schwetzinger Innenstadt auch schon wieder.

Anders als sonst waren bei diesem Spargelsamstag fast nur Schwetzinger auf den Straßen unterwegs. "Das hat auch mal seinen Reiz", erklärte die scheidende Geschäftsführerin des Stadtmarketings, Anne Marie Ludwig.

Es war trotz allem ein schöner Tag. Für gute Laune sorgte die Musik von den Schwetsingers, Krüger rockt, Black Soxx, Auer & Son, Music Power und dem Top Act, der Night-Liveband. Die ausgewählten Spargel-Raffinessen und das Sport- und Spielangebot für Kinder auf dem Schlossplatz taten ihr übriges. Vor allem die Night-Liveband veranstaltete auf den Kleinen Planken zum Abschluss eine gigantische Party und bescherte den Besuchern damit ein mehr als versöhnliches Ende.