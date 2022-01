Die Bebauung des ehemaligen Pfaudler-Areals in Schwetzingen hat mit der Grundsteinlegung an Fahrt aufgenommen. Foto: Lenhardt

Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. "Es wird auch 2022 in Schwetzingen alles andere als langweilig werden", betont Oberbürgermeister René Pöltl. "Wir geben nach Kräften und Möglichkeiten Gas. Leider wird uns Corona weiter als Thema begleiten und viel Zeit und Kraft kosten, ich hoffe aber sehr, dass wir in diesem Jahr wieder zu etwas mehr Normalität finden werden", erklärt er auf Nachfrage der RNZ. Pöltl hofft, dass man im Jahr 2022 in der Spargelstadt wieder mehr Veranstaltungen erleben kann: Die Schwetzinger SWR Festspiele, den Spargelanstich, den Spargelsamstag, die vielen geplanten Konzerte bei Musik im Park im Juli/August und das Mozartfest.

Zurück zum Tagesgeschäft: In diesem Jahr sollen die Sanierungen der Alten Hofapotheke als künftiger Teil des Rathauses und des Roth’ackerschen Hauses als Spargel- und Stadtmuseum sowie als kultureller Treffpunkt beginnen. Bei beiden Projekten nimmt die Stadt ihre Verantwortung als Eigentümer zweier bedeutender historischer Kulturdenkmäler wahr. "Das kostet ohne Frage viel Geld – voraussichtlich rund 20 Millionen Euro", nennt Pöltl eine Hausnummer.

Ab diesem Jahr wird für wichtige Straßen der Innenstadt Tempo 30 gelten. 2022 wird zudem im Stadtteil Hirschacker der neue S-Bahn-Haltepunkt fertiggestellt und in Betrieb genommen. "Ein Quantensprung für den Hirschacker mit einer direkten Schienenanbindung an die Schwetzinger Innenstadt sowie nach Mannheim und Karlsruhe", freut sich Pöltl für die dort lebenden Menschen.

In diesem Jahr werden auch die Bauarbeiten im ersten Bauabschnitt der Schwetzinger Höfe auf dem Pfaudler-Areal weit voranschreiten. "Der dringend erwartete neue Wohnraum für unsere Stadt rückt näher", betont der Verwaltungschef. Im ersten Bauabschnitt werden es rund 170 Wohneinheiten sein, mehr als die Hälfte davon im Mietpreis reduziert oder gedämpft.

Die Schwetzinger Wohnbaugesellschaft SWG wird in der Lindenstraße das erste städtische Wohnneubauprojekt seit Jahrzehnten mit einem Wohnhaus mit fünf Wohneinheiten fertig stellen und zur Vermietung bringen. Weitere Projekte sind bereits in der konkreten Planung, allein bis zum Jahr 2025 werden damit rund 50 neue kommunale Wohnungen zur Verfügung stehen.

Die Sanierung des Freizeitbads „Bellamar“ wird 2022 abgeschlossen. Foto: Lenhardt

Das Freizeitbad "Bellamar" wird im Jahr 2022 die Komplettsanierung, Modernisierung und Erweiterung der Sauna abschließen. Damit wird ein hoch attraktives Angebot hinzukommen. Die Stadtwerke werden auch das neue Wohngebiet "Schwetzinger Höfe" an die Fernwärme anschließen, die in den kommenden Jahren in der Region komplett CO2-frei werden soll - ein grundlegender Beitrag zum Klimaschutz.

2022 wird auch der Bebauungsplan für das neue Gewerbegebiet "Südliches Ausbesserungswerk" in Angriff genommen werden. Dort sollen neue Ansiedlungsflächen für Schwetzinger Firmen und auch Betriebe von außerhalb entstehen.

Die Firma Decathlon wird 2022 eine nochmalige Erweiterung ihres Logistikzentrums im Nördlichen Ausbesserungswerk starten. Es werden nochmals rund 10.000 Quadratmeter Logistikflächen entstehen. Die Stadt Schwetzingen hat die notwendigen Grundstücksflächen durch Verkauf an die Firma Decathlon zur Verfügung gestellt.

Am ersten September-Wochenende soll die Oldtimer-Schau des Concours d’Elegance wieder im Schlossgarten Station machen. Foto: Lenhardt

Ein wesentlicher Bestandteil des Schwetzinger Jahreslaufs steuern auch der Schlossgarten und das Schwetzinger Schloss bei. "Im Zentrum stehen weiterhin unsere Bemühungen, trotz Klimakrise das Schwetzinger Gartendenkmal zu erhalten", sagt Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg.

Unter anderem werde man Sondermittel von Toto/Lotto erhalten, um die Laubengänge im Badhausgarten zu richten. Es wird eine Open-Air-Ausstellung mit afrikanischen Grossskulpturen im Garten geben, und am ersten September-Wochenende wird die Oldtimer-Schau des Concours d’Elegance wieder im Schlossgarten Station machen.