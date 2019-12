Von Anna Manceron

Schwetzingen. Für eine Lehrerin der Schimper-Gemeinschaftsschule begann der Schultag am frühen Mittwochmorgen mit einem Schreck. Als die Frau gegen 6.40 Uhr an ihrem Arbeitsplatz ankam, brannte es in dem Containerkomplex vor dem Schulgebäude in der Spoleto Straße. Laut Polizei bemerkte die Lehrerin den Brand über den optischen Alarmmelder. Glücklicherweise befand sich zu diesem Zeitpunkt niemand in der Anlage.

Das Feuer war in einem Computerraum im Erdgeschoss des dreistöckigen Schulcontainers ausgebrochen. Unbekannte hatten dort ein Fenster eingeschlagen, waren in den Raum eingestiegen und hatten Bücher in einem Regal angezündet. Die Brandexperten der Kriminalpolizei ermitteln nun wegen des Verdachts der versuchten Brandstiftung.

Als die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schwetzingen eintrafen, sei der Raum völlig verqualmt gewesen, so die Polizei. Die Feuerwehrleute löschten den Brand und lüfteten den Container durch. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 5000 Euro.

Wegen des Feuers musste der Containerkomplex zunächst komplett geräumt werden. "Den Unterricht für die achten und neunten Klassen mussten wir absagen", berichtete Schulleiter Florian Nohl. Die Zehntklässler hingegen konnten im Schulgebäude untergebracht werden. Sie mussten an diesem Tag eine Klassenarbeit schreiben.

"Der Computerraum ist bis auf Weiteres gesperrt", erklärte Nohl. Bevor dort wieder Unterricht stattfinden kann, müsse man erst das Fenster austauschen und das Zimmer gründlich reinigen. "In den anderen Containerräumen ist aber ab morgen wieder Unterricht möglich", so der Schulleiter. Der Donnerstag ist ohnehin der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien. "Wir hoffen, dass wir den Computerraum nach den Ferien wieder nutzen können", so Nohl.

Der Containerkomplex umfasst insgesamt 20 Räume, darunter auch Klassenräume. Bisher habe es dort noch keinen Einbruch gegeben, erklärte der Schulleiter. Die Container-Elemente stehen seit 2012 vor der Schimper-Schule und dienen als zusätzliche Unterrichtsräume, bis der Neubau fertig ist. Die Bauarbeiten laufen zwar auf Hochtouren, allerdings verzeichnet die Verwaltung eine Verzögerung von fünf bis sechs Wochen gegenüber dem ursprünglichen Zeitplan. Die Verantwortlichen rechnen jedoch damit, dass das neue Schulgebäude wie geplant im Herbst 2020 in Betrieb genommen werden kann.

Info: Das Kriminalkommissariat Mannheim sucht nach Zeugen, die an der Schimper-Schule zwischen Mitternacht und 6.40 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben. Sie können sich unter der Telefonnummer 0621/1744444 melden.

