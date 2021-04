Von Volker Widdrat

Schwetzingen. Wegen des Besitzes von kinder- und jugendpornografischen Schriften ist ein 77-jähriger Plankstadter vom Amtsgericht Schwetzingen zu zehn Monaten Haft verurteilt worden, ausgesetzt zur Bewährung. Die Staatsanwaltschaft hatte dem verheirateten Rentner vorgeworfen, zahlreiche einschlägige Dateien auf verschiedene Datenträger heruntergeladen zu haben.

Die Ermittler hatten auf zwei Laptops und einem PC sowie mehreren externen Festplatten insgesamt 577 Bilder entdeckt. Die meisten Aufnahmen stammten aus dem nicht dauerhaft gelöschten Bereich der Geräte und zeigten sexuelle Handlungen von Mädchen auch unter 14 Jahren. Der ehemalige Berufsschullehrer, der ohne Verteidiger erschienen war, räumte die Vorwürfe ein: "Ich habe die Bilder runtergeladen und abgespeichert, ich gebe es zu." Der Angeklagte, dessen Schwerhörigkeit die Vernehmung durch Richterin Sarah Neuschl extrem schwierig machte, schilderte ausführlich seinen Lebensweg seit der Flucht der Eltern bei Kriegsende aus Schlesien und seinen beruflichen Werdegang ab der Ausbildung und dem Studium in Heidelberg. Seit etwa zehn Jahren habe er mit verschieden schweren Krankheiten zu kämpfen gehabt.

Er sei bei der Recherche zu Modellbauthemen "eher zufällig auf einer russischen Seite gelandet". Als er dann Seiten über Freikörperkultur aufgerufen habe, seien "plötzlich diese Bilder zu sehen gewesen. Da habe ich einen Riesenfehler gemacht". Ab 2017 habe er angefangen, die Dateien zu löschen: "Da war ich aber schon längst auf dem Radar der Polizei." Heute dürfe er nur noch ab und zu sowie unter Aufsicht seiner Frau an den Computer, erklärte der 77-Jährige.

Ein Kriminalbeamter gab zu Protokoll, wie man dem Angeklagten auf die Schliche gekommen ist. Seit ein paar Jahren erhalte das Bundeskriminalamt von einer amerikanischen halbstaatlichen Organisation fast täglich Meldungen zu Kinderpornografie. Über die IP-Adresse habe man den Angeklagten entdeckt und einen Durchsuchungsbeschluss erwirkt. In der Wohnung habe man eine Vielzahl von kinderpornografischen Schriften sichergestellt. Alle beschlagnahmten Geräte hätten dem Beschuldigten zugeordnet werden können, so der Ermittler. Gericht und Staatsanwaltschaft nahmen die Bilddateien in Augenschein. Der Angeklagte wollte die kinderpornografischen Darstellungen nicht mehr sehen.

Er bedauerte nur, dass auf dem Computer "noch Urlaubsfotos drauf sind". Der Vertreter der Staatsanwaltschaft sprach von "schlimmen Bildern". Er forderte eine zehnmonatige Bewährungsstrafe sowie eine hohe Geldauflage und die Verpflichtung zu Beratungsgesprächen. Richterin Neuschl entsprach dem Antrag. Der zuvor nicht vorbestrafte 77-Jährige nahm das Urteil an, das somit rechtskräftig geworden ist.